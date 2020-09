Russland: Auftaktsieg ist Pflicht

Die ersten beiden Mannschaften der acht Gruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale. Die Platzierung in den Gruppen ergibt sich vorrangig aus folgenden Kriterien:



1. Anzahl der Punkte aus allen Gruppenspielen.

2. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen.

3. Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore.



Wenn zwei oder mehr Mannschaften aufgrund der drei erwähnten Kriterien gleich abschneiden, wird ihre Platzierung gemäß folgenden Kriterien ermittelt:



4. Anzahl der Punkte aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen.

5. Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen.

6. Anzahl der in den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen erzielten Tore.

7. Fairplay-Wertung, ermittelt anhand der Anzahl Gelber und Roter Karten in allen Gruppenspielen.

8. Losentscheid.