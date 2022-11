Die Niederlande kann sich mal am gegnerischen Strafraum festsetzen, letztlich flankt de Jong von der linken Seite herein. Janssen kommt nicht richtig an die Kugel, so gibt es Eckball, der aber verpufft.

Wieder ein Freistoß von der rechten Seite für die Niederlande, nachdem Cissé Janssen zu Fall gebracht hatte. Dieses Mal darf sich Gakpo versuchen, am zweiten Pfosten kommt aber nur Koulibaly an die Kugel. Aus diesen Situationen macht die Elftal noch zu wenig.

Blind setzt sich am zweiten Pfosten nach einer Bergwijn-Flanke von der rechten Seite gut durch, kann die Kugel aber nicht drücken. So geht diese aus sieben Metern doch deutlich links vorbei.

Blind findet mit einem langen Diagonalball Janssen auf der rechten Seite, dessen Pass in die Mitte landet aber bei Sabaly. Da hatte die Elftal die Sénégalesen zum ersten Mal etwas herauslocken können und so Platz gehabt.

Situativ gehen die Afrikaner dann aber doch vorne drauf, vor allem wenn Noppert am Ball ist. Sie wollen den Debütanten unter Druck setzen und so Fehler provozieren. Bei einem solchen schießt Sarr aus 20 Metern zentraler Position klar drüber.

Kouyaté flankt von rechts in die Mitte, am zweiten Pfosten kommt Cissé nicht ganz hin. Der Sénégal versteckt sich hier keinesfalls.

5′

Die Riesenchance für die Niederländer! Janssen lässt rechts am Strafraum einen Ball super in den Lauf von Gakpo klatschen, der rechts im Strafraum alleine vor Mendy steht. Der Angreifer will aber nochmal in die Mitte geben, mit seinem Pass verfehlt er aber Bergwijn, weil er ihn ein bisschen in den Rücken spielt. Das muss eigentlich schon die Führung sein.