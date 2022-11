90′ +14 Fazit:

Überraschung! Argentinien verliert 1:2 gegen Saudi Arabien! Nachdem die Argentinier in der ersten Hälfte ihre Chancen nicht gut genug nutzten und nur 1:0 zur Pause führten, kamen die Saudis stark aus der Kabine und machten den verdienten Ausgleich. Nur wenige Minuten später erzielten die Saudi-Araber das 2:1. Danach verteidigten die Saudis vehement gegen die Südamerikaner und ließen kaum noch Möglichkeiten zu. Am Ende rettete die Mannschaft von Renard das 2:1 über die Zeit und sorgt damit für die erste Überraschung bei dieser WM. Saudi Arabien führt nun mit drei Punkten die Gruppe an. Argentinien ist mit null Zählern Letzter der Gruppe C. Vielen Dank fürs Mitlesen und bis bald!

90′ +14 Spielende

90′ +11 Die ganze Behandlungspause bei Al Shahrani gibt es nun noch obendrauf. Schaffen die Südamerikaner noch den Ausgleich?

90′ +9 Einwechslung bei Saudi-Arabien: Mohammed Al Burayk

90′ +9 Auswechslung bei Saudi-Arabien: Yasir Al Shahrani

90′ +4 Nach einer Rettungstat von Al Owais trifft der Schlussmann seinen eigenen Mann mit dem Knie im eigenen Sechzehner. Al Shahrani bleibt bewusstlos liegen und muss behandelt werden. Die Behandlung dauert einige Minuten und der Abwehrspieler muss raus.

90′ +3 Messi bekommt an der Strafraumgrenze den Ball und legt sich die Kugel auf den rechten Fuß. Er zieht zentral in den Sechzehner, doch sein Schussversuch bleibt in der Abwehr hängen.

90′ +2 Gelbe Karte für Mohammed Al Owais (Saudi-Arabien)

Der Schlussmann beschwert sich und sieht dafür den gelben Karton.

90′ +1 Fast der Ausgleich! De Paul bringt eine Flanke von der linken Seite an den zweiten Pfosten. Das Leder fällt Álvarez am Fünfer vor die Füße, doch Al Amri klärt das Leder auf der Linie. Jedoch hätte der Treffer wegen einer Abseitsposition auch nicht gezählt.

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 8

89′ Einwechslung bei Saudi-Arabien: Haitham Asiri

89′ Auswechslung bei Saudi-Arabien: Firas Al Brikan

89′ Einwechslung bei Saudi-Arabien: Abdulelah Al Amri

89′ Auswechslung bei Saudi-Arabien: Nawaf Al Abed

88′ Gelbe Karte für Nawaf Al Abed (Saudi-Arabien)

Al Abed braucht zu lang für die Auswechslung und sieht wegen Zeitspiels die Gelbe Karte.

87′ Wieder setzt sich Di María mit seinem Tempo gegen seinen Gegenspieler durch und flankt das Leder von der Strafraumgrenze an den Fünfer. Doch die Saudis machen das Zentrum dicht und klären vor Martínez das Leder aus dem Sechzehner.

86′ Die Saudis befreien sich nun mal von der Druckphase der Albiceleste. Al Dawsari legt die Kugel auf die linke Seite zu Al Shahrani. Seine Hereingabe an den Fünfer ist dann aber zu unpräzise.

84′ Di María flankt das Leder von der rechten Seite an den zweiten Pfosten. Messi steigt hoch und köpft das Leder aus rund vier Metern aufs Tor. Doch Al Owais ist da und fängt das Leder sicher.

82′ Gelbe Karte für Saud Abdulhamid (Saudi-Arabien)



80′ Freistoß für Argentinien! Messi tritt einen Freistoß aus rund 21 Metern fast zentraler Position. Er nimmt zwei Schritte Anlauf und schießt dann das Leder mit links direkt aufs Tor - der Ball geht rund einen Meter rechts vorbei!

79′ Gelbe Karte für Salem Al Dawsari (Saudi-Arabien)

Er sieht wegen Meckerns die Gelbe Karte.

78′ Einwechslung bei Saudi-Arabien: Sultan Al Ghannam

78′ Auswechslung bei Saudi-Arabien: Saleh Al Shehri

75′ Die Schlussphase beginnt. Argentinien läuft weiter einem 1:2-Rückstand hinterher. Die Südamerikaner erhöhen nun den Druck und kommen nun immer wieder über die rechte Seite über Di María. Können die Saudis dem Druck standhalten?

75′ Gelbe Karte für Ali Al Bulayhi (Saudi-Arabien)



73′ Immer wieder verteilt nun Messi die Bälle. Der Spieler mit der Nummer zehn legt einen Ball auf die rechte Seite des Sechzehners zu Di María. Der Argentinier nimmt die Kugel an und schießt mit dem zweiten Ballkontakt das Leder mit links flach aufs lange Eck. Al Owais taucht ab und sichert die Kugel im Nachfassen.

71′ Einwechslung bei Argentinien: Marcos Acuña

71′ Auswechslung bei Argentinien: Nico Tagliafico

69′ Messi bringt einen Eckball von der linken Seite an den ersten Pfosten. Martínez steigt hoch und köpft das Leder knapp links am Kasten vorbei.

67′ Gelbe Karte für Abdulellah Al Malki (Saudi-Arabien)

Al Malki sieht nach einem Foulspiel im Mittelfeld die erste Gelbe Karte der Partie.

66′ Die Argentinier erhöhen nun den Druck und setzen sich um den gegnerischen Strafraum fest. Álvarez erläuft auf der linken Außenbahn an der Grundlinie den Ball und flankt die Kugel an den Fünfer. Doch erneut fischt Al Owais das Leder vor dem heranfliegenden Martínez aus der Luft.

63′ Nach einer Ecke bekommen die Saudis den Ball nicht aus dem Sechzehner geklärt. Das Leder fliegt von der rechten Seite an den zweiten Pfosten. Tagliafico fällt das Leder vor die Füße und er nimmt das Leder direkt. Doch Saudis Schlussmann Al Owais reagiert glänzend und pariert das Leder mit beiden Händen links neben das Tor.

62′ Nach mehr als einer Stunde setzt Di María sich auf der rechten Seite durch. Er flankt das Leder an den ersten Pfosten, doch Martínez fliegt am Ball vorbei. Die Saudis klären das Leder zur Ecke.

59′ Einwechslung bei Argentinien: Enzo Fernández

59′ Auswechslung bei Argentinien: Leandro Paredes

59′ Einwechslung bei Argentinien: Julián Álvarez

59′ Auswechslung bei Argentinien: Papu Gómez

59′ Einwechslung bei Argentinien: Lisandro Martínez

59′ Auswechslung bei Argentinien: Cristian Romero

56′ Wie reagiert nun der Copa-América-Sieger? Die Argentinier wirken verunsichert und kommen kaum noch ins Spiel. Die Saudi-Araber erobern nun immer wieder den Ball.

53′ Tooor für Saudi-Arabien, 1:2 durch Salem Al Dawsari

Was ist den hier los? Erneut kommen die Saudis über die rechte Seite und die Argentinier bekommen das Leder nicht geklärt. Das Leder springt auf links Al Dawsari vor die Füße. Er lässt De Paul ins Leere laufen und zieht nach innen. Er legt sich die Kugel auf den rechten Fuß, Paredes kommt zu spät und der Saudi-Araber schießt das Leder von der Strafraumgrenze mit rechts oben rechts ins Tor.

51′ Erneut kommen die Saudis über die rechte Seite über Abdulhamid. Er legt die Kugel zu Al Abed. Doch seinen Schuss aus rund neun Metern halbrechter Position blockt die argentische Abwehr ab.

48′ Tooor für Saudi-Arabien, 1:1 durch Saleh Al Shehri

Was für ein Start für die Saudi-Araber! Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld machen die Saudis das Spiel schnell. Al Brikan legt die Kugel auf die linke Seite zu Al Shehri. Er setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch und schießt das Leder mit links aus rund sieben Metern flach ins rechte Eck.

46′ Argentinien stößt an und der slowenische Schiedsrichter gibt die zweite Hälfte frei. Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +7 Halbzeitfazit:

Die Argentinier führen zur Pause verdient mit 1:0 gegen Saudi Arabien. Die Albiceleste ist die spielbestimmende Mannschaft und hat auch nach dem Führungstor immer wieder die Chance die Führung auszubauen. Doch mehrmals zählen die Treffer wegen knapper Abseitspositionen nicht. Von den Saudi-Arabern ist in der ersten Hälfte vor dem gegnerischen Kasten kaum etwas zu sehen. Sie konzentrieren sich auf die Abwehr und haben vor allem mit den Chipbällen der Südamerikaner immer wieder Probleme.

45′ +7 Ende 1. Halbzeit

45′ +4 Einwechslung bei Saudi-Arabien: Nawaf Al Abed

45′ +4 Auswechslung bei Saudi-Arabien: Salman Al Faraj

45′ +3 Für Al Faraj geht es verletzungsbedingt nun nicht mehr weiter. Der Kapitän muss verletzt vom Feld. Al Abed macht sich warm.

45′ +2 Die Argentinier setzen sich nun mal um den gegnerischen Strafraum fest. Nach einem langen Ball von Gómez aus dem linken Halbfeld fliegt Di María am zweiten Pfosten heran. Er hält den rechten Fuß hin. Er bekommt aber nicht mehr genug Druck hinter den Ball und Al Owais sichert das Leder.

45′ +1 Fünf Minuten gibts aufgrund der vielen VAR-Überprüfungen in der ersten Hälfte obendrauf.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

44′ Al Shehri legt den Ball von der linken Seite in den Lauf von Al Dawsari. Doch der Spieler mit der Nummer zehn legt sich die Kugel bei der Ballannahme etwas zu weit vor und der Copa-Amérika-Sieger klärt das Leder aus der Box.

42′ Freistoß für die Südamerikaner! Messi bringt einen Freistoß aus rund 21 Metern linker Position an den ersten Pfosten. Paredes steigt hoch, trifft die Kugel aber nicht voll. Doch die Kugel springt De Paul im Zentrum vor die Füße und der Spieler mit der Nummer sieben hämmert das Leder aus rund 14 Metern klar über Tor hinweg.

40′ Erneut ein schöner Pass auf Di María. Er zieht von der rechten Seite nach innen und bedient mit einem spitzem Pass auf der rechten Seite des Sechzehners Romero. Der Argentinier flankt das Leder an den zweiten Pfosten, doch die Saudis klären die Hereingabe zur Ecke.

38′ Al Faraj bleibt nach einem Zweikampf liegen. Der Kapitän liegt am Boden und muss behandelt werden. Er humpelt vom Feld. Doch es scheint für den Saudi-Araber weiterzugehen.

35′ Erneut ist der Ball im Tor - wieder Abseits! Wieder ein langer Ball aus dem Halbfeld auf Martínez. Er setzt sich gegen seinen Gegenspieler auf der linken Seite durch und schießt das Leder aus rund zwölf Metern rechts ins Tor. Doch wie eben schon steht der Angreifer beim Zuspiel klar im Abseist und der Treffer zählt nicht.

31′ Nun setzen die Saudi-Araber mal nach. Immer wieder setzt Al Shahrani gegen die Argentinier nach und erobert den Ball. Doch sein Pass in die Spitze ist dann unpräzise.

30′ Nach einer halben Stunde ist die Führung für die Argentinier mittlerweile verdient. Die Südamerikaner investieren mehr ins Spiel und kommen immer wieder durch Chipbälle gefährlich vors Tor. Von den Saudis ist weiter kaum etwas zu sehen.

27′ VAR-Entscheidung: Das Tor durch L. Martínez (Argentinien) wird nicht gegeben, Spielstand: 1:0

Nach einem Chip-Pass von Gómez aus dem Mittelfeld läuft Martínez aufs Tor zu. Er schießt das Leder aus halbrechter Position mit rechts ins lange Eck. Die Überprüfung durch den VAR braucht einige Minuten, doch erneut zählt der Treffer wegen einer knappen Abseitsposition von Martínez beim Zuspiel nicht.

25′ Argentinien versucht weiter mit langen Bällen die letzte Kette der Saudi-Araber zu überspielen. Immer wenn Tempo im Spiel ist, haben die Saudis Probleme. Machen die Südamerikaner vor der Pause noch das 2:0?

22′ Der Ball liegt im Tor - Abseits! Nach einem langen Ball auf die rechte Seite läuft Messi auf Schlussmann Al Owais zu. Er schießt das Leder aus rund sieben Metern halbrechter Position unten links zum 2:0 ins Tor. Doch der argentinische Superstar steht beim Zuspiel knapp im Abseits und der Treffer zählt nicht. Es bleibt beim 1:0!

21′ Gómez probiert es nun mal aus der Distanz. Der Argentinier zieht aus rund 20 Metern ab. Sein Schuss aus leicht linker Position fliegt links am Kasten vorbei.

18′ Die Saudi-Araber stehen nun etwas höher und greifen immer wieder früh das Aufbauspiel der Albiceleste an. So erobern die Saudis nun häufiger den Ball und kommen meist über die rechte Seite vors Tor.

16′ Erster Freistoß für die Mannschaft von Renard. Al Faraj bringt einen Standard aus rund 28 Metern auf die rechte Seite, doch der Copa-América-Sieger steht gut und köpft das Leder an der Strafraumgrenze aus der gefährlichen Zone.

13′ Die Führung für die Argentinier geht nach 13 Minuten in Ordnung. Die Südamerikaner machen mehr fürs Spiel und hatten durch Messi auch schon früh die Chance auf die Führung. Trotzdem ist es etwas glücklich, dass das Halten von Abdulhamid an Paredes dann geahndet wird und Messi den Elfmeter verwandelt. Die Saudis kommen bis jetzt jedoch gar nicht vor den gegnerischen Kasten.

10′ Tooor für Argentinien, 1:0 durch Lionel Messi

Messi steht bereit. Er läuft an und schießt locker das Leder unten links zum 1:0 ins Tor. Al Owais ist in die andere Ecke unterwegs.

8′ Foulelfmeter für Argentinien! Der VAR schickt den slowenischen Referee an den Bildschirm. Nach einem Foulspiel von Abdulhamid an Paredes gibt der Schiedsrichter nachträglich den Elfmeter für Argentinien.

6′ Messi bringt den ersten Eckball von der linken Seite ins Zentrum. Alle Argentinier fliegen am Ball vorbei und Al Owais faustet das Leder aus dem Sechzehner.

5′ Die ersten Minuten gehen klar an die Albiceleste. Sie machen das Spiel und versuchen immer wieder mit langen und hohen Bällen die Abwehr der Saudis zu überspielen.

2′ Erste Chance für die Südamerikaner! Nach einem langen Ball auf die rechte Seite zu Di María flankt dieser zentral in den Sechzehner. Martínez legt das Leder für Messi ab und der zieht aus rund zehn Metern fast zentraler Position ab. Sein Schuss fliegt aufs Tor zu, doch Al Owais streckt sich und pariert den Schuss mit den Armen.

1′ Das Spiel läuft. Saudi Arabien stößt an. Der slowenische Schiedsrichter gibt die Partie frei.

1′ Spielbeginn

Saudi Arabiens Cheftrainer Renard ändert seine Anfangsformation gegenüber der 0:1-Niederlage gegen Kroatien auf keiner Position. Er vertraut unter anderem Al Owais zwischen den Pfosten und Al Shehri in der Sturmspitze.

Gegenüber dem 5:0-Sieg gegen die Vereinten Arabischen Emirate wechselt Cheftrainer Scaloni viermal. Für Foyth, Acuña, Mac Allister und Álvarez stehen heute Molina, Romero, Tagliafico und Gómez in der Startelf.

Anders als viele andere Nationen bestritt Saudi Arabien einige Testspiele vor der WM in Katar. Nach einer erfolgreichen Qualifikation vor Japan und Australien testeten die Saudis insgesamt sieben Mal. Nur eins der vergangenen sieben Spiele verlor die Mannschaft von Cheftrainer Renard. Zuletzt gab es eine 0:1-Niederlage gegen Kroatien. Zubor waren sie sechs Spiele ungeschlagen. Unter anderem gewann man gegen die Island (1:0) und spielte 0:0 gegen die USA.

Argentinien ist seit 36 Spielen ungeschlagen. Die Mannschaft von Cheftrainer Scaloni gewann 2021 die Copa América nach einem 1:0-Erfolg gegen Brasilien im Finale. Damit endete für die Argentinier eine lange Durststrecke für die Nationalmannschaft. Auch in der WM-Qualifikation setzten sich die Albiceleste klar als Zweiter hinter Brasilien durch. Auch jetzt zählen die Argentinier bei der WM in Katar zu den Favoriten. Das letzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft gewannen die Südamerikaner mit 5:0 gegen die Vereinten Arabischen Emirate.