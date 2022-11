3′ Die zweite Innenverteidigerposition wird doch von Rodrigo und nicht von Kapitän Busquets bekleidet.

1′ Spanien stößt an, das Spiel läuft!

1′ Spielbeginn

Die Mannschaften haben soeben den Platz betreten, zunächst ertönt die spanische Nationalhymne. Bei der Hymne von Costa Rica wird es dann sehr emotional - der Stolz, ihr Land bei einer WM vertreten zu dürfen, steht den Spielern förmlich ins Gesicht geschrieben.

Die Qualifikation lief bei den beiden Teams sehr unterschiedlich: Während sich Spanien in ihrer Gruppe mit 19 Punkten aus acht Spielen recht souverän durchsetzte und die Gruppe gewann, sah es bei Costa Rica lange Zeit nicht nach einer WM-Teilnahme aus. Die Mannschaft von Trainer Luis Suárez gewann nur eines ihrer ersten sieben Spiele, schaffte dann aber den Turnaround und qualifizierte sich schließlich über die interkontinentalen Play-offs doch noch für die Endrunde.

Der Gegner aus Mittelamerika ist wahrlich kein unbeschriebenes Blatt bei Weltmeisterschaften, schalteten sie doch 2014 noch die Großmächte Italien und England in der Gruppenphase aus und scheiterten erst im Viertelfinale knapp im Elfmeterschießen an den Niederlanden. In Keylor Navas, Bryan Ruiz, Joel Campbell und Celso Borges stehen in Katar gleich vier Spieler des damaligen Kaders im Aufgebot, das Team verfügt also über eine Menge Erfahrung.

Der Weltmeister von 2010 geht hier natürlich als klarer Favorit in die Partie und möchte sich vor dem Duell mit Deutschland am Sonntag in eine gute Ausgangsposition bringen. Nach dem Vorrundenaus in Brasilien 2014 und dem ebenfalls ernüchternden Turnier 2018, als man im Achtelfinale an Gastgeber Russland scheiterte, hat La Furia Roja als Ziel für das Turnier in Katar nichts geringeres als den Weltmeistertitel ausgegeben. Die Generalprobe gegen Jordanien konnte mit 3:1 gewonnen werden, ebenso erfolgreich soll nun auch der Turnierstart gegen Costa Rica ausfallen.

Der Underdog aus Costa Rica wird vor Torhüter und Kapitän Keylor Navas wohl mit einer Fünferkette agieren. Auf den offensiven Flügeln beginnen mit dem erfahrenen Joel Campbell, der unter anderem in der englischen Premier League für Arsenal spielte, und dem jungen Shootingstar Jewison Bennette zwei Spieler, auf die es durchaus zu achten gilt.

In der Offensive dürfen Ferrán Torres, Marco Asensio und Dani Olmo beginnen, Spieler wie Álvaro Morata und Ansu Fati müssen sich vorerst mit einem Platz auf der Ersatzbank zufrieden geben.

Beim Blick auf das Personal der Spanier fällt auf, dass mit Aymeric Laporte von Manchester City nominell nur ein einziger Innenverteidiger in der Startelf steht. Man darf davon ausgehen, dass Kapitän Sergio Busquets neben ihm in der Zentrale verteidigen wird, auf dessen angestammter Position vor der Abwehr wird wohl Rodrigo spielen.