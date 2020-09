Spiel um Platz 3: Belgien - England

90 Fazit:

Belgien sichert sich den dritten Platz bei der WM 2018! Im kleinen Finale behaupten sich die Männer von Roberto Martínez gegen England mit 2:0. Insgesamt gab die deutlich größere Zielstrebigkeit den Ausschlag. Zudem fanden die Roten Teufel vor 64.406 Zuschauern in St. Petersburg anfangs besser in die Partie und nutzen das zur frühen Führung. So durften sie in der Folge ihr gefürchtetes Umschaltspiel zur Anwendung bringen, versäumten es aber zunächst, zählbar nachzulegen. So blieben die Engländer bis in die Schlussphase in der Partie, waren über weite Strecken der zweiten Hälfte tonangebend. Die Torchancen und Standards jedoch vermochte das Team von Gareth Southgate heute nicht so effizient zu nutzen. Somit blieb den Three Lions ein Torerfolg versagt. Stattdessen fingen sie sich zum Ende noch einen zweiten Gegentreffer ein. Damit avancierte der heutige Sieger zur besten belgischen Mannschaft aller Zeiten. Nie zuvor holten die Roten Teufel bei einer WM den dritten Platz.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Axel Witsel (Belgien)

Wegen der Behinderung der Ausführung eines Freistoßes fängt sich Axel Witsel noch seine erste Gelbe Karte des Turniers ein.

90 Die Roten Teufel spielen das aber jetzt auch nicht mehr konsequent zu Ende, wollen es bei dem 2:0 belassen. Ballbesitz genügt dem Team von Roberto Martínez.

90 Eine echte Schlussoffensive findet nicht statt. Die Engländer erkennen, dass ihnen zwei Tore in der kurzen Zeit nicht mehr gelingen werden. Vielmehr ist da die Angst, sich noch einen Konter einzufangen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

89 Und so ticken die Minuten herunter. So sehr die Briten auch kämpfen und laufen, sie kommen kaum noch an den Ball. Das tut sicherlich besonders weh.

87 Clever kontrollieren die Belgier jetzt das Geschehen, lassen Ball und Gegner laufen. Der Glaube schwindet aus den englischen Köpfen.

85 England wirkt konsterniert, wird erneut ausgekontert. Eden Hazard dosiert seinen Pass aus dem Zentrum nach halblinks zu Kevin De Bruyne nicht perfekt. So bleibt dieser an John Stones hängen.

84 Damit hat nun auch Gareth Southgate sein Wechselkontingent restlos ausgeschöpft - sofern es nicht doch noch zu einer Verlängerung kommt.

84 Einwechslung bei England: Dele Alli

84 Auswechslung bei England: Ruben Loftus-Cheek

82 Tooor für Belgien, 2:0 durch Eden Hazard

Eden Hazard macht den Deckel drauf. Jetzt nutzen die Belgier den Platz. Auf halblinks steckt Kevin De Bruyne den Ball zu Hazard durch. Phil Jones steht da nicht optimal. So hat der Kapitän freie Bahn, schiebt die Kugel mit dem rechten Fuß ins kurze Eck und markiert seinen dritten Turniertreffer.

80 Brillanter belgischer Konter! Jetzt bekommen die Belgier einen Konter auf den Rasen gezaubert. Wie wunderbar ist das gespielt über Hazard, De Bruyne, Mertens! Dessen Flanke nimmt Thomas Meunier halbrechts in der Box volley mit dem rechten Fuß. Jordan Pickford gibt mit seiner glänzenden Parade den Spielverderber.

78 Einwechslung bei Belgien: Mousa Dembélé

78 Auswechslung bei Belgien: Youri Tielemans

76 Gelbe Karte für Harry Maguire (England)

Wegen Meckerns holt sich Harry Maguire seine zweite Gelbe Karte bei dieser WM ab.

76 Jetzt tun sich mal wieder Räume für Belgien auf. Eden Hazard ist dort unterwegs. Kevin De Bruyne bedient Dries Mertens. Letzterer möchte es selbst machen, zieht von links zur Mitte und verreißt seinen Rechtsschuss völlig.

74 Den Roten Teufeln fehlt die Entlastung, sie geraten zunehmend unter Druck. Dadurch entstehen immer häufiger Freistöße. Diesmal findet ein solcher, von Kieran Trippier getreten, auf den Kopf von Harry Maguire, der das Spielgerät knapp links neben den Kasten von Thibaut Courtois setzt.

72 Eigentlich bekommen die Engländer regelmäßig ihre Standards. Erneut bringt Kieran Trippier die Kugel hoch hinein. Vincent Kompany klärt per Kopf und bei der folgenden Ecke ist Toby Alderweireld mit dem Schädel zur Stelle. Die Belgier bekommen diese Szenen ganz gut verteidigt.

70 Das muss der Ausgleich sein! Nach einem wunderbaren Doppelpass mit Marcus Rashford bricht Eric Dier auf halbrechts in den Strafraum durch, hat nur noch Thibaut Courtois vor sich, der früh zu Boden geht. Dier lupft die Kugel über den Keeper, doch dem Ball fehlt es an Tempo. Toby Alderweireld ist rettend zur Stelle und schlägt den Ball von der Linie.

69 Aus der zweiten Reihe zieht Eric Dier ab. Der Rechtsschuss aus halbrechter Position visierte das untere linke Eck an. An Druck fehlt es dem Ball ein wenig. Thibaut Courtois ist rechtzeitig unten und greift sich das Kunstleder.

66 Im Anschluss an eine Ecke versucht es Harry Kane an der Strafraumgrenze direkt, trifft den Ball aber nicht richtig. Prompt schwärmen die Belgier zum Konter aus. Ganz vorn jedoch bleibt dieser wegen eines Missverständnisses zwischen Kevin De Bruyne und Dries Mertens stecken.

65 Optisch haben die Briten nach wie vor mehr vom Spiel. Allerdings fehlt die Idee, wie sich daraus etwas machen lässt. Letztlich bleibt den Männern von Gareth Southgate nur, auf Standards zu hoffen.

62 Einen langen Ball nimmt Eden Hazard ganz stark an. Thomas Meunier kommt mit Tempo wird von Hazard rechts in der Box bedient. Im letzten Moment grätscht Fabian Delph dazwischen.

60 Damit endet für Romelu Lukaku die Jagd nach der Torjägerkrone bei dieser WM. Der Angreifer bleibt bei vier Treffern stehen und kann Harry Kane nicht mehr gefährlich werden.

60 Einwechslung bei Belgien: Dries Mertens

60 Auswechslung bei Belgien: Romelu Lukaku

58 Mit Jesse Lingard haben die Three Lions jetzt einen Mann auf dem Platz, der spieltechnisch mit den starken Belgiern mithalten kann. Der eingewechselte Mittelfeldakteur reißt das Spiel der Engländer jetzt auch an sich.

56 Belgien lauert auf Chancen zum Konter. Und dann bietet sich eine vergleichbare Situation wie schon in der ersten Hälfte. Kevin De Bruyne spielt erneut einen perfekt dosierten Pass in die Spitze. Und wieder klappt die Ballannahme von Romelu Lukaku nicht, der ansonsten freistehend hätte abschließen können.

54 England entwickelt mehr Nachdruck. Ein Einwurf von der rechten Seite landet bei Jesse Lingard im Strafraum. Dieser bringt die Kugel scharf in Richtung Tor. Harry Kane wirft sich mit langem Bein in die Hereingabe, verpasst den Ball aber.

52 Gelbe Karte für John Stones (England)

Im Zweikampf gegen Eden Hazard lässt John Stones nicht locker. Im Mittelkreis greift der Innenverteidiger dann zu und holt sich für diesen Einsatz die erste Gelbe Karte des Tages ab. Im Turnier ist das seine allererste Verwarnung.

51 Dann tritt Kieran Trippier erstmals heute einen gefährlichen Freistoß. Vor Courtois herrscht viel Verkehr. Letztlich rettet Jan Vertonghen in beinahe letztem Moment.

49 Mit seinen Sololäufen findet Eden Hazard heute noch nicht so recht eine Lücke. Oder er verpasst den Moment, sich rechtzeitig von der Kugel zu trennen. So läuft sich Belgiens Kapitän trotz technisch hochwertiger Ballbehandlung jetzt wieder fest.

47 Zumindest in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs geben die Briten optisch den Ton an. Ruben Loftus-Cheek schafft es auf rechts auch in den Sechzehner, wird aber von Vincent Kompany abgekocht.

46 Roberto Martínez schickt seine Mannschaft personell unverändert in den zweiten Spielabschnitt. Belgiens Trainer hatte ja bereits kurz vor Ende der ersten Hälfte verletzungsbedingt tauschen müssen.

46 Einwechslung bei England: Marcus Rashford

46 Auswechslung bei England: Raheem Sterling

46 Einwechslung bei England: Jesse Lingard

46 Auswechslung bei England: Danny Rose

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Bis zur Pause dürfen sich die Zuschauer im Stadion von St. Petersburg gut unterhalten fühlen. Das Spiel um Platz drei wurde im ersten Durchgang engagiert geführt. Dabei entwickelten die Belgier deutlich mehr Zielstrebigkeit und die damit einhergehende Torgefahr. Daher geht die 1:0-Führung absolut in Ordnung. Früh in Rückstand liegend, waren die Engländer natürlich zum Handeln gezwungen. Doch der Gegentreffer drückte aufs Gemüt. Es brauchte eine Zeit, bis die Three Lions entdeckten, wo das gegnerische Gehäuse steht. Eine richtig gute Torszene hatten die Männer von Gareth Southgate durchaus – in Person von Harry Kane (23.). Anschließend aber kam nichts mehr nach. Da wird Englands Trainer in der Pause gezielt einwirken müssen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Romelu Lukaku wird dann doch noch einmal steil geschickt, begibt sich ins Laufduell mit John Stones. An der englischen Abwehrkante ist für den Stürmer kein Vorbeikommen.

45 Scheinbar genügt es den Belgiern jetzt, mit der knappen Führung in die Pause zu gehen. Und den Engländern fällt seit geraumer Zeit gar nichts mehr ein.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Ohne Nacer Chadli, der sich im Turnier zu einer durchaus wichtigen Person im belgischen Spiel entwickelt hat, müssen sich die Roten Teufel neu sortieren. In dieser Phase aber bringen auch die Engländer nichts zustande.

40 Damit sind die Belgier nun defensiver ausgerichtet. Eventuell stellt Roberto Martínez sogar von Dreier- auf Viererkette um. Dann gibt Thomas Vermaelen einen klassischen Linksverteidiger.

39 Einwechslung bei Belgien: Thomas Vermaelen

39 Auswechslung bei Belgien: Nacer Chadli

37 Nacer Chadli muss behandelt werden, spielt dann aber zunächst weiter. Ein Ersatzmann muss sich schließlich erst noch bereit machen.

36 Dann sind die Belgier schon wieder zügig unterwegs. Erneut macht Kevin De Bruyne Tempo, legt nach links zu Nacer Chadli. Kurz bevor der den Ball annehmen will, fährt es ihm offenbar in die Oberschenkelmuskulatur. Das sieht nach einer Zerrung aus.

35 Halblinks in der Box nimmt Toby Alderweireld einen hohen Ball direkt. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, diese Kugel zu verarbeiten. Seinen Rechtsschuss bringt der Verteidiger allerdings nicht aufs Tor. Die Kugel zischt über den Querbalken.

34 So dominieren die Männer von Roberto Martínez aktuell das Geschehen, spielen sich munter den Ball zu. Dann forciert Kevin De Bruyne, bedient Eden Hazard. Der Kapitän zieht in den Sechzehner, bleibt mit seinem Rechtsschuss aber an John Stones hängen.

32 Gegen Frankreich bekamen die Belgier Romelu Lukaku überhaupt nicht ins Spiel eingebunden. Das klappt heute um so vieles besser. Immer wieder bietet sich der Stürmer an und macht die Bälle gut fest oder lässt sie prallen.

30 Gerade läuft der Ball wieder ziemlich gut durch die belgischen Reihen. Am letzten Pass aber fehlt es momentan. Und als Youri Tielemans dann dennoch den Abschluss wagt, wird der Distanzschuss abgeblockt.

28 Thomas Meunier ist auf dem rechten Flügel erheblich handlungsschneller als Danny Rose. Auch seine Flanke lässt dann nicht lange auf sich warten. Dafür hätte er sich mal lieber etwas mehr Zeit genommen, denn die ist viel zu hoch angesetzt.

27 Derzeit lassen die Belgier den Gegner spielen, lauern aber natürlich auf den Ball und einen eventuellen schnellen Gegenangriff. Die Möglichkeit dazu bietet sich in dieser Phase nicht.

25 Mittlerweile verzeichnen auch die Briten ihre Spielanteile und gestalten die Begegnung deutlich offener. Die Zuschauer im Krestovsky-Stadion haben in jedem Fall ihren Spaß.

23 Nach einem langen Ball kontrolliert Raheem Sterling im Strafraum gut den Ball und legt mit Übersicht quer auf den nachrückenden Harry Kane. Der Stürmer genießt in zentraler Position alle Freiheiten, steht aber beim Rechtsschuss nicht optimal zum Ball und verzieht. Die Kugel fliegt links am Gehäuse von Thibaut Courtois vorbei.

22 Insgesamt besitzen die enorm spielfreudigen Belgier bislang Vorteile und führen verdient. Doch inzwischen halten die Engländer besser dagegen, betätigen sich ebenfalls in der Offensive und sorgen für Abwechslung und gute Unterhaltung.

20 Und Eckbälle bedeuten Gefahr. Die Hereingabe von Kieran Trippier findet in der Tat auf den Kopf von Harry Maguire. Dessen Abschluss gerät zu zentral. Da steht schon Thibaut Courtois und fängt den Ball sicher.

19 Mit einem feinen Solo tankt sich Ruben Loftus-Cheek auf rechts in den Sechzehner und bis zur Grundlinie. Den Pass in die Mitte fängt Vincent Kompany ab und klärt zur Ecke.

17 Auf der Gegenseite glänzt Kevin De Bruyne mit einem Direkttpass in die Spitze. Romelu Lukaku jedoch misslingt die Ballmitnahme halblinks in der Box. Die Pille springt zu weit vom Fuß und die Chance verpufft.

15 Jetzt wissen die Briten, wo der Kasten steht. Eine Flanke von Kieran Trippier segelt aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum. Die Kopfballverlängerung von Ruben Loftus-Cheek landet in den fangbereiten Armen des belgischen Keepers.

14 Nun sehen die Zuschauer die erste Abschlusshandlung der Three Lions. Fabian Delph probiert sich aus halblinker Position. Mit seinem schwächeren rechten Fuß trifft der Mittelfeldspieler die Kugel nicht voll. Thibaut Courtois fängt diese ohne Mühe.

12 Dann macht Belgien schon wieder Tempo. England wirkt in der Defensive nicht konsequent genug. So rutscht die Kugel halblinks im Sechzehner zu Kevin De Bruyne durch, der mit seinem abgefälschten Rechtsschuss an Jordan Pickford scheitert.

10 Youri Tielemans erlaubt sich ein Foul an Harry Kane und verursacht eine erste Standardsituation für die Engländer. Kieran Trippier tritt den Ball aus dem linken Halbfeld in die Mitte. Die Hereingabe ist zu hoch angesetzt und beschwört keine Gefahr herauf.

8 Und tatsächlich machen sich die Belgier jetzt auf den Weg. Zu Ende gespielt bekommen sie diesen Angriff nicht, weil es Romelu Lukaku etwas an Übersicht fehlt.

6 Damit ist der Rahmen für diese Partie abgesteckt. Wollen die Engländer das Spiel nicht herschenken, müssen sie ab sofort etwas tun. Für Belgien stellt sich die Situation sehr komfortabel dar. Jetzt können die Roten Teufel ihr schnelles Umschaltspiel vortragen, was sie so exzellent beherrschen.

4 Tooor für Belgien, 1:0 durch Thomas Meunier

Von hinten über Thibaut Courtois bauen die Belgier ihren ersten konstruktiven Angriff auf. Aus dem Zentrum spielt Romelu Lukaku den Ball dann steil und schickt Nacer Chadli. In dessen präzise Hereingabe von der linken Seite spritzt Thomas Meunier und befördert die Kugel aus gut fünf Metern mit dem rechten Schienbein in die Maschen. Für Meunier ist es der erste Turniertreffer - der sechste insgesamt im Nationaltrikot.

3 Übrigens haben beide Trainer mit Ausnahme der beiden Ersatztorhüter bei dieser WM jeweils allen Feldspieler zu Einsätzen verholfen. Das lag natürlich insbesondere auch an dem angesprochenen Gruppenspiel beider Mannschaften gegeneinander.

2 Nachdem es heute bereits regnete, haben die Wolken der Sonne inzwischen den Weg frei gemacht, was die Hoffnung nährt, dass wir die Begegnung trocken über die Bühne bekommen. Einige der Strahlen erreichen bei 25 Grad sogar noch das Spielfeld. Und auf den Rängen wünschen sich mehr als 60.000 Zuschauer ein unterhaltsames Spiel.

1 Spielbeginn

Nachdem die Melodien verklungen sind, steht noch ein Fototermin für beide Teams an. Und dann treten sich die Kapitäne Eden Hazard und Harry Kane zur Platzwahl gegenüber. Letzterer gewinnt die Seitenwahl, damit bekommen die Belgier den Ball und dürfen anstoßen.

Unterdessen haben sich die Hauptdarsteller auf dem Rasen des Krestovsky-Stadions in St. Petersburg eingefunden. Beide Seiten wirken sehr konzentriert und fokussiert. Gemäß dem Protokoll nehmen die Mannschaften diszipliniert Aufstellung für den offiziellen Teil. Dann ertönen die Nationalhymnen.

Kurz vor dem Anpfiff widmen wir uns dem Unparteiischengespann. Das iranische Trio um Schiedsrichter Alireza Faghani darf aufgrund guter Leistungen verdientermaßen noch ein viertes Mal bei dieser WM zur Tat schreiten. Dem 40-jährigen FIFA-Referee greifen an den Seitenlinien die Landsleute Reza Sokhandan und Mohammad Reza Mansouri mit der Fahne in der Hand unter die Arme.

Erstmals kommt es zu einer Partie, die es so bei diesem Turnier bereits gegeben hat. Die Mannschaften trafen zum Abschluss der Vorrunde in der Gruppe G aufeinander. Allerdings hatten beide zu jenem Zeitpunkt das Weiterkommen bereits in der Tasche, weshalb jeweils personell kräftig durch gewechselt wurde. Dabei saß Belgiens zweiter Anzug in einem eher gezügelten Spiel besser. Die Männer von Roberto Martínez siegten durch einen sehenswerten Treffer von Adnan Junuzaj knapp mit 1:0.

Bisweilen ist es aber auch so gewesen, dass nur eine der Mannschaften befreit aufspielte. Vor vier Jahren beispielsweise sorgten desillusionierte Brasilianer nach ihrem 1:7-Debakel im Halbfinale für ein schwaches kleines Finale, welches die Niederländer problemlos mit 3:0 für sich entschieden. So also kann es auch laufen. Bleibt demnach zu hoffen, dass die Engländer heute Lust haben, für ihr zweitbestes WM-Abschneiden nach dem Titel 1966 zu sorgen.

Auch wenn das Spiel um Platz drei immer wieder in der Kritik steht, lieferte es in der Vergangenheit doch mitunter gute Unterhaltung. Vor allem mit Beteiligung der deutschen Mannschaft war das 2006 und 2010 der Fall. Befreit vom ganz großen Druck lässt es sich vielleicht ein wenig lockerer aufspielen. Eventuell können das insbesondere die Belgier für sich nutzen, die sich im Halbfinale an der französischen Abwehr so sehr die Zähne ausbissen.

Neben der Bronzemedaille gibt es durchaus weitere lohnende Ziele. Noch wird der beste Torjäger der WM gesucht. Und die Kandidaten hierfür befinden sich heute auf dem Platz. Erster Anwärter ist natürlich Harry Kane, der sechs Treffer auf dem Konto stehen hat. Zwei Tore weniger erzielte Romelu Lukaku. Dem belgischen Stürmer würde ein Gleichstand vermutlich zum Titel reichen, denn für ihn ist zudem eine Torvorlage verzeichnet, die dann zur Festlegung der Reihenfolge herangezogen würde. Auch beim nächsten Kriterium liegen die Vorteile beim Belgier, der bislang deutlich weniger Spielzeit zu Buche stehen hat.

Gegenteilig äußerte sich Thibaut Courtois. Wie es in der Vergangenheit schon viele andere Fußballer vor ihm taten, zeigte sich der belgische Torhüter wenig begeistert: "Es fällt schwer, dieses Spiel zu spielen. Aber wir müssen es ja tun." Harry Maguire hält ebenfalls gar nichts von dieser Veranstaltung, weiß sich aber zu zügeln: "Meine Meinung dazu behalte ich lieber für mich."

Vincent Kompany setzt genau dort an: "Der dritte Platz ist auf jeden Fall noch eine Motivation. Schließlich hat Belgien das vorher noch nie erreicht." Dem pflichtet Kevin De Bruyne bei: "Wir wollen das schaffen, was Belgien noch nie geschafft hat."

Unabhängig vom Personal steht die Frage im Raum, wer sich für dieses bisweilen ungeliebte Spiel zu motivierten vermag. Die Meinungen dazu sind geteilt. Auf belgischer Seite besteht in jedem Fall der Anreiz, das beste WM-Abschneiden aller Zeiten perfekt zu machen. Bislang ist das der vierte Platz bei der WM 1986. Einst in Mexiko bezogen die Roten Teufel gegen Frankreich im kleinen Finale eine 2:4-Niederlage nach Verlängerung.

Wie auf belgischer stehen auch auf englischer Seite alle Spieler zur Verfügung. Dennoch wechselt Gareth Southgate deutlich vehementer durch. Kyle Walker, Jesse Lingard, Jordan Henderson, Ashley Young und Dele Alli finden sich heute auf der Bank wieder. An deren Stelle rücken Phil Jones, Fabian Delph, Eric Dier, Danny Rose und Ruben Loftus-Cheek in die Anfangsformation.

Roberto Martínez schickt alle seine Stars aufs Feld. Im Vergleich zum Halbfinale gibt es lediglich zwei Veränderungen. Marouane Fellaini und Mousa Dembélé müssen ihren Platz in der Startelf räumen. Dafür kehrt der zuletzt wegen der zweiten Gelben Karte gesperrte Thomas Meunier zurück. Zudem darf heute Youri Tielemans beginnen.