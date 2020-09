120 Fazit:

Was für ein Drama, der Gastgeber fliegt im Elfmeterschießen gegen Kroatien aus der WM raus! Russland versinkt in einem Tränenmeer, Kroatien klatscht sich derweil erschöpft ab und feiert den Einzug ins Halbfinale. Es war kein hochklassiges Fußballspiel, aber ein extrem spannendes. Die "Kockasti" arbeiteten sich regelrecht am dichten russischen Mauerwerk ab und kamen nur sehr selten zu richtigen Torchancen. Beide Teams kämpften sich am Ende durch die Minuten durch, mit Vidas Treffer in der Verlängerung schalteten einige Kroaten bereits aber vom Gefühl her ein wenig früh ab. Russland gab sich derweil nicht auf und schlug kurz vor Toreschluss nochmal zurück. Im anschließenden Shootout zeigten reichlich Schützen gerade zu Beginn viele Nerven, Smolov in etwa vergab sehr kläglich. Die "Vatreni" messen sich somit nun zum ersten Mal seit vielen Turnieren in einem Halbfinale, nächste Woche wartet auf Luka Modrić und seine Gefährten England. Das war's, einen schönen Abend noch!

120 Spielende

120 Elfmeter verwandelt Kroatien: Ivan Rakitić Rakitić schießt sein Land ins Halbfinale!!! Auch der Ex-Schalker verlädt den Torhüter und verwandelt sicher ins linke Eck!

120 Elfmeter verwandelt Russland: Daler Kuzyaev Kuzyaev zeigt keine Nerven und schiebt den Ball cool links rein!

120 Elfmeter verwandelt Kroatien: Domagoj Vida Vida kopiert Ignashevich und haut die Murmel wuchtig rein!

120 Elfmeter verwandelt Russland: Sergey Ignashevich Souverän! Ignashevich nagelt den Ball hammerhart ins linke Eck.

120 Elfmeter verwandelt Kroatien: Luka Modrić Mit Dusel versenkt der Kapitän! Modrić will halblinks frech einschieben, vom Unterarm von Akinfeev rutscht der Ball dann doch noch ins Netz.

120 Elfmeter verschossen Russland: Mário Fernandes Eben der Held, jetzt der Depp! Mário Fernandes knallt den Ball mit etwas zu viel Power scharf links am Tor vorbei. Wahnsinn!

120 Elfmeter verschossen Kroatien: Mateo Kovačić Der Held packt zu! Kovačić visiert das rechte untere Eck an, Akinfeev kann das Leder aber mit einer Hand um den Pfosten lenken. Russland ist zurück!

120 Elfmeter verwandelt Russland: Alan Dzagoev Dzyuba verwandelt sicher, die Kugel fliegt trocken ins rechte Eck, fein hat er da den Keeper verladen!

120 Elfmeter verwandelt Kroatien: Marcelo Brozović Brozović bringt Kroatien in Führung und knallt die Pille humorlos in den rechten Winkel!

120 Elfmeter verschossen Russland: Fedor Smolov Was war das denn?! Smolov übernimmt den ersten Elfer und schiebt das Leder kläglich und halbherzig links ans Eck. Subašić liegt bereits in jener Ecke am Boden, kann diesen schwachen Elfmeter aber mit einer Hand parieren.

120 Jetzt geht's ans eingemachte, Russland wird mit dem Schießen offenbar anfangen...

120 Elfmeterschießen

120 Zwischenfazit:

Es geht ins Elfmeterschießen! Unglaublich aber wahr: Russland kam doch nochmal zurück. Mário Fernandes hielt seine Wahlheimat mit seinem Kopfballtreffer am Leben. Bei Kroatien schwinden langsam die Kräfte, Mandžukić in etwa könnte eine Gehhilfe brauchen. Die Sbornaja wirkt vom Kopf her etwas klarer und frischer, ist das nun der entscheidende Vorteil?

120 Ende 2. Halbzeit Verlängerung

120 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

118 Zobnin aus der Distanz! Sein Schuss aus der zweiten Reihe fliegt wuchtig flach aufs Tor zu, Subašić ist aber in de Ecke und pariert. Der Keeper mahnt zur Ruhe an, noch hat seine Mannschaft ja ein paar Minuten Zeit.

117 Ein Unfassbares Spiel, da hält es keinen mehr auf seinem Sitz! Die Kroaten wirken etwas konsterniert, Russland dagegen überflügelt. Kann Sbornaja das vielleicht sogar noch zu einem 3:2 drehen? Unmöglich scheint es nicht und noch sind etwa 180 Sekunden Zeit.

115 Tooor für Russland, 2:2 durch Mário Fernandes

Das gibt es nicht, das Stadion wackelt in seinem Fundament!! Dzagoev schnibbelt den Ball feinfühlig aus 18 Metern mittig vor den Fünfer, wo der Halb-Brasilianer Mário Fernandes per Kopf ins lange Eck verlängert. Unglaublich, keine Chance für Subašić!

114 Gelbe Karte für Josip Pivarić (Kroatien)

Pivarić wehrt rechts vor dem Sechzehner einen Ball mit dem Ellbogen ab. Gute Freistoßposition für Russland nochmal...

112 Subašić du Tier!!! Der angeschlagene Keeper verschätzt sich zunächst sträflich bei einer Russland-Ecke. Links im Strafraum bekommt Kuzyaev das Leder so perfekt auf den Fuß serviert. Der Mittelfeldmann fackelt nicht lange und drischt die Pille Vollspann auf den Kasten, Subašić pariert aber halb mit dem Hals und halb mit der Brust.

111 Mandžukić setzt sich links am Sechzehner etwas ab und bekommt so nach einem Modrić-Freistoß den zweiten Ball. Der Ex-Münchner versucht es im Anschluss aus 18 Metern direkt, schießt Akinfeev aber direkt in die Arme.

109 Gelbe Karte für Yuri Gazinskiy (Russland)

Gazinskiy leistet sich ein taktisches Foul in der Mitte an Mandžukić und wäre damit in einem möglichen Halbfinale auch gesperrt.

108 Kroatien sucht in der Offensive jetzt vermehrt den Fuß von Kovačić, der Real-Spieler gehört ja auch noch zu den frischen Kräften. Mitspieler Modrić wirkt auch noch alles andere als müde, der Kapitän absolviert ein brutales Laufpensum an diesem Abend, Hut ab!

106 Die letzen 15 Minuten laufen!

106 Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

105 Zwischenfazit:

Durchatmen und dann geht es sofort weiter! Vida drückte den Ball nach einer Ecke über die Linie, die Kroaten haben damit für die nächsten 15 Minuten alle Trümpfe in der eigenen Hand. Russland schlug im Nachgang eine Hereingabe nach der anderen, aber ohne Erfolg. Kommt die Sbornaja doch nochmal zurück? Spannung ist garantiert...

105 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

105 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

104 Stanislav Cherchesov animiert nochmal das ganze Publikum, seine Elf drückt, drängt und schleppt sich mit allen Mitteln nun nochmal nach vorne. Kroatien hat Mühe das Spielgeschehen aus der eigenen Hälfte rauszuhalten.

102 Stanislav Cherchesov wechselt zum letzten Mal und bringt für Aleksandr Golovin Alan Dzagoev.

102 Einwechslung bei Russland: Alan Dzagoev

102 Auswechslung bei Russland: Aleksandr Golovin

102 Gelbe Karte für Domagoj Vida (Kroatien)

Der Abwehrmann entledigt sich beim Jubel seines Trikots und dafür natürlich mit Gelb abgemahnt.

101 Tooor für Kroatien, 1:2 durch Domagoj Vida

Kroatien feiert, der Torschütze versinkt in einem Haufen aus gefühlt 100 Kroaten! Modrić schlägt eine Ecke von rechts hoch auf den Elfmeterpunkt. Vida wird nicht entscheidend angegangen und nickt die Kugel platziert nach unten neben den rechten Pfosten hinein ins Netz! Was es auch das goldene Tor zum Halbfinale?

100 Fast die Riesenchance für Russland! Nach einem Ballverlust von Lovren in der eigenen Hälfte schickt Golovin Smolov durch die Mitte. Mit vereinen Kräften kann Lovren im Nachsetzen aber doch noch klären.

97 Subašić muss durchhalten, Šime Vrsaljko wird nun durch den erfahrenen Vedran Ćorluka ersetzt.

97 Einwechslung bei Kroatien: Vedran Ćorluka

97 Auswechslung bei Kroatien: Šime Vrsaljko

95 Jetzt hat es auch Šime Vrsaljko erwischt. Der Außenverteidiger deutet an, er kann nicht mehr weitermachen. Eigentlich will man sich den Wechsel aber offenhalten, falls es bei Danijel Subašić doch nicht mehr weitergehen sollte. Unklar wie die Zlatko Dalić jetzt damit umgehen wird, der Atlético-Spieler wird zunächst mal draußen behandelt. Die Partie läuft währenddessen weiter.

93 Die Sbornaja lotet zu Beginn der Verlängerung die Möglichkeit eines frühen Tores aus. Überraschend hoch stehen sie gestaffelt und wollen den Gegner so zu Fehlern im Aufbau zwingen und ihn parallel weit von Akinfeev fern halten.

91 So, ab geht's! Subašić macht erstmal weiter, mit Bandage läuft er auch halbwegs rund. Das ganze Land atmet jetzt auf.

91 Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

90 Zwischenfazit:

Es geht in die Verlängerung! Viele bot der zweite Durchgang nicht, zumindest was Torchancen angeht. Die beste Gelegenheit hatte Perišić, der Ex-Wolfsburger scheiterte jedoch am Pfosten. Es wäre kein unverdienter Treffer gewesen, Kroatien war spielerisch bisher die deutlich aktivere Mannschaft. Russlands Konter wurden immer seltener und auch ungefährlicher, einzig Dzyuba hatte einmal eine halbwegs gute Kopfballgelegenheit. Die große Frage nun ist: Wie geht es Danijel Subašić? Der Elfmeterheld von Dänemark hatte sich in der Nachspielzeit eine Zerrung zugezogen und wäre eine brutale Schwächung für die Vatreni. Gleich geht es weiter!

90 Ende 2. Halbzeit

90 Smolov testet den angeschlagenen Subašić! Aus dem Nichts kommt der Stürmer rechts im Sechzehner zum Abschluss, der Keeper kann aber mit beiden Händen parieren. Ganz aus dem Gefecht scheint er also nicht zu sein, Balsam für die Kroatische Seele.

90 ...Modrić führt den Ball sehr schnell aus, über den Fuß eines Russen landet das Leder im Seitenaus.

90 Die Nachspielzeit läuft, es gibt nochmal links Ecke für Kroatien...

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90 Der Keeper der AS Monaco wird weiter behandelt, er könnte jedoch erst in der Verlängerung ausgewechselt werden, ohne dass ein Feldspieler ins Tor muss. Er steht aber zumindest wieder...

89 Schockstarre bei Kroatien! Danijel Subašić hat sich ohne Fremdeinwirkung offenbar etwas gezerrt und liegt angeschlagen neben seinem Tor am Boden. Zlatko Dalić hat bereits dreimal gewechselt...

88 Einwechslung bei Kroatien: Mateo Kovačić

88 Auswechslung bei Kroatien: Andrej Kramarić

88 Hoffenheim geht raus, Real Madrid betritt den Rasen. Für den Torschützen Andrej Kramarić kommt Mateo Kovačić aufs Feld.

86 Stanislav Cherchesov tigert nachdenklich durch seine Coaching-Zone. Mit Verlängerung kennt sich auch sein Gegenüber Zlatko Dalić bestens aus, beide waren bereits im Achtelfinale zum Nachsitzen gezwungen.

85 Es gibt nochmal Freistoß für Russland. Links vor dem Sechzehner legt sich Golovin die Kugel zurecht, findet mit seiner Hereingabe in die Mitte der Box aber keinen Abnehmer.

84 Kroatien tastet sich nochmal nach vorne will diese Angelegenheit möglichst noch nach 90 Minuten geregelt bekommen. Modrić fordert dabei stets den Ball und sucht mit einem Augenwinkel immer wieder Vrsaljko von Atlético Madrid. Flanken sollen wohl das nötige Tor bringen.

81 Nach einem unabsichtlichen Schlag von Vida liegt Erokhin am Boden und muss behandelt werden. 60 Sekunden ärztlicher Hilfe reichen aber aus, dann steht der Stürmer wieder auf beiden Beinen.

79 Für Yuri Gazinskiy muss Sturm-Ochse Artem Dzyuba weichen.

79 Einwechslung bei Russland: Yuri Gazinskiy

79 Auswechslung bei Russland: Artem Dzyuba

79 Yuri Gazinskiy steht draußen bereit und soll für neue Impulse im Mittelfeld sorgen. Es wäre der dritte Wechsel auf Seiten von Russland.

77 Die Schlussphase bricht an, noch steht es 1:1-Unentschieden. Sehen die Fans in Sochi im letzten Viertelfinale die erste Verlängerung? Bisher stand in der Runde der letzen acht der Sieger stets nach 90 Minuten fest...

74 Frisches Blut für die linke Außenbahn, Josip Pivarić ersetzt in der Abwehr Ivan Strinić.

74 Einwechslung bei Kroatien: Josip Pivarić

74 Auswechslung bei Kroatien: Ivan Strinić

72 Russland kann zur Abwechslung mal über Mário Fernandes für Entlastung sorgen und sich etwas vor dem Sechzehner von Subašić festsetzen. Am Ende segelt eine Flanke auf den Kopf von Erokhin, der Joker köpft aber über das Gebälk.

69 Das Publikum erhebt sich nochmal von seinen Plätzen und feuert ihr Team an. Die Russen üben sich allerdings weiter nur im Lauern auf Konter, das Rezept aus dem Triumph über Spanien soll nun auch Kroatien aus dem Turnier kegeln.

67 Nächster Tausch von Stanislav Cherchesov, Torschütze Denis Cheryshev wird durch Fedor Smolov ersetzt.

67 Einwechslung bei Russland: Fedor Smolov

67 Auswechslung bei Russland: Denis Cheryshev

65 Die Kroaten nähern sich schrittweise dem 2:1 an. Gerade Modrić taucht immer häufiger vor dem letzten Drittel auf und sorgt damit für deutlich mehr Unruhe beim WM-Gastgeber. Im ersten Spielabschnitt klebte er meist noch an der Mittellinie.

63 Erster Wechsel nun auch bei der Karo-Mannschaft: Marcelo Brozović ersetzt in der Offensive Ivan Perišić.

63 Einwechslung bei Kroatien: Marcelo Brozović

63 Auswechslung bei Kroatien: Ivan Perišić

62 Erste Chance für Russland im zweiten Durchgang! Nach einer Ecke von rechts kann sich Dzyuba gegen Mandžukić behaupten, bekommt aber keine Wucht hinter den Ball und scheitert so am problemlos parierenden Subašić. Mandžukić bleibt danach angeschlagen liegen, steht kurz drauf aber wieder.

61 Das muss das 2:1 sein! Akinfeev verschätzt sich bei einem Querschläger von Kramarić rechts im Sechzehner und verlässt so sein Tor. Der Ball fällt zentral vor dem Sechzehner Perišić vor die Füße, der Ex-Wolfsburger knallt den Ball aber nur ans linke Aluminium. Was für ein Pech und welch Glück für die Sbornaja!

59 Rebić tankt sich von links mittig vor den Strafraum, befördert den Ball im Anschluss aber mit einem feurigen Schuss in den Oberrang der Tribüne. Wohl etwas zu viel Power im Fuß beim Frankfurter.

56 Šime Vrsaljko ist bei Kroatien zurück und läuft auch wieder und seine rechte Außenbahn entlang.

54 Aleksandr Erokhin von Zenit St. Petersburg ersetzt dabei Aleksandr Samedov positionsgetreu im rechten Mittelfeld.

54 Einwechslung bei Russland: Aleksandr Erokhin

54 Auswechslung bei Russland: Aleksandr Samedov

54 Vrsaljko hält sich nach einem Schlag von Cheryshev die rechte Wade und muss behandelt werden. Währenddessen bereitet das Betreuerteam von Stanislav Cherchesov den ersten Wechsel vor.

52 Kramarić versucht sich als Künstler! Der Hoffenheimer packt nach einer halbgaren Flanke von rechts einen Fallrückzieher aus etwa 13 Metern aus, schießt diesen aber Akinfeev direkt in die Arme. Kann man mal so machen...

50 Unverändertes Bild im Vergleich zum ersten Durchgang. Russland rührt in aller Ruhe Beton an, während Kroatien mit viel Geduld nach einer Lücke sucht. Ihr Offensiv-Quartett tauscht dabei ständig die Positionen, gerade Rebić wechselt immer wieder ins Zentrum.

47 Modrić startet einen Antritt über die rechte Seite und spielt ab nach vorne zu Perišić. Der Flügelstürmer lässt die Kugel elegant über den Spann rutschen und legt damit eine Station weiter zum aufgerückten Vrsaljko. Kudryashov passt jedoch auf und kann vor dem Außenverteidiger ins Seitenaus klären.

46 Weiter geht's, unverändert sind beide Teams zurück auf dem Rasen unterwegs!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Unterhaltsamer erster Spielabschnitt in Sochi, nach 45 Minuten steht es 1:1! Taktisch sahen die Fans unterm Strich die erwartete Partie: Kroatien hatte den Ball am Fuß und suchte nach einem Weg durch das dichte russische Mauerwerk am Sechzehner. Die Sbornaja dagegen versteifte sich ab der fünften Minute auf Konter. Ein Übermaß an Torchancen sprang dabei nicht heraus, trotzdem gab es für die Anhänger beider Lager etwas zum Jubeln. Zunächst traf Cheryshev traumhaft zum etwas überraschenden 1:0, ehe Kramarić keine zehn Minuten später mit dem Ausgleich die Uhren wieder auf Null stellte. Der Spielstand geht leistungstechnisch absolut in Ordnung, das wird in den nächsten 45 Minuten noch spannend. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Cheryshev fährt über links einen flinken Konter, Vrsaljko kann ihn aber mit viel Mühe noch in fairer Manier stoppen. Im Nachgang leistet sich der Profi von Villareal aber ein kleines Foul und bricht damit den Gegenangriff der Kroaten sofort wieder ab.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Beide Teams wollen wohl in die Pause und an die Tränke. Das Laufen wird mehr oder weniger eingestellt, die Keeper sind nun vermehrt mit weiten Abschlägen beschäftigt.

42 Mit dem 1:1-Treffer ist die Hektik auf den Rängen zurück. Die Sbornaja Anhänger umjubeln nahezu jede offensive Aktion ihrer Mannschaft und verfallen in totale Panik, sobald sich die Kroaten der Bude von Akinfeev annähern.

40 Tooor für Kroatien, 1:1 durch Andrej Kramarić

Kramarić bringt sein Land zurück ins Spiel! Mandžukić wird links im Sechzehner sträflich nicht angegangen und legt den Ball halbhoch butterweich in den Rückraum. Der Hoffenheimer hält seine Birne rein und nickt die Murmel an Akinfeev vorbei in die Maschen. Sehr schwach verteidigt vom WM-Gastgeber!

38 Gelbe Karte für Ivan Strinić (Kroatien)

Strinić testet auf seiner Seite energisch das Trikot von Samedov. Da bleibt Ricci keine andere Wahl, als erneut Gelb zu zücken.

38 Mit drei Mann am Strafraum der Kroaten macht der Gastgeber es Subašić beim Abstoß nicht einfach. Die Folge ist ein weiter Schlag in die Hälfte der Russen und das Leder landet sofort wieder in den Reihen der Roten.

35 Gelbe Karte für Dejan Lovren (Kroatien)

Lovren fährt Dzyuba von hinten in die Kniekehle, klarer Fall für die erste Gelbe Karte in dieser Begegnung.

34 Kroatien sucht nach der passenden Antwort, bisher kommt Russland mit dem erhöhten Druck aber recht gut klar. Das wird jetzt eine sehr schwere Aufgabe für den eigentlichen Favoriten.

31 Tooor für Russland, 1:0 durch Denis Cheryshev

Cheryshev spielt erneut den Volksheld und sorgt für sein zweites Traumtor in diesem Turnier! Ein einfacher Doppelpass mit Dzyuba reicht aus um das namhafte Zentrum der Kroaten zu überwinden, gerade Modrić sieht da nicht gut bei aus. Aus 22 Metern nimmt der Wirbelwind Maß und zwirbelt die Pille astrein in den linken Knick. Keine Chance für Subašić, perfekter kann ein Schuss nicht sein. Was für ein Strich!

30 Standard für die Sbornaja. Cheryshev schlägt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit viel Schnitt Richtung zweiten Pfosten, im Nachfassen kann Subašić aber sicher zupacken.

28 Chance für Perišić! Halb im Liegen köpft der ehemalige Wolf eine Flanke von Vrsaljko mit dem Rücken zum Tor aus gut zehn Metern auf den Kasten, der Ball geht aber gut einen Meter am linken Pfosten vorbei.

27 Bemerkenswert wenig Zweikämpfe werden bislang geführt. Kroatien versucht mittels vieler Kurzpässe die extreme Robustheit der Russen zu umgehen. Mit ihrem Übergewicht an Ballbesitz können sie jedoch kaum etwas anfangen, nur selten kommen sie bis in den Sechzehner vor.

24 Risikotechnisch haben beide Teams das Visier nicht so wirklich weit geöffnet. Zug zum Tor ist zwar vorhanden, aber gerade Kroatien müht sich im Offensivspiel nicht ins offene Messer zu laufen und lässt den Defensivverbund meistens zum Großteil in der eigenen Hälfte.

21 Die Fans der Sbornaja intonieren derzeit den berüchtigten Island-Jubel. Das dürfte den Insel-Bewohnern nicht gefallen. Schon als Portugal 2016 dies dreist kopiert hat, gab es aus dem hohen Norden einige kritische Töne zu vernehmen.

19 Modrićs Pässe sind aus Zucker. Der Real-Star lässt sich immer wieder bis an den Mittelkreis fallen und versucht die Außenbahnspieler mit seinen klugen Zuspielen in Szene zu setzen. Meistens sucht er dabei Vrsaljko, den Rechtsverteidiger bekommen die Russen aber zunehmend besser in den Griff.

17 ...Rakitić will den Standard aus 18 Metern direkt machen, sein Torversuch segelt aber ein gutes Stück über das Gehäuse. Das kann der Ex-Schalker deutlich besser!

16 Nach einem Foul an Rebić bekommt Kroatien links am Sechzehner einen Freistoß zugesprochen. Keine schlechte Position...

14 Russlands Konter sind brutal gefährlich. Dzyuba ist mit seiner körperlichen Wucht kaum zu bremsen. Nach einem Antritt von ihm über links ist seine Hereingabe in die Mitte jedoch etwas zu ungenau, so können sich die "Kockasti" wieder in aller Ruhe sortieren und ohne große Probleme die Situation letztlich auch klären.

11 Schöner Angriff der Kroaten! Rebić schickt mit einem feinen Steckpass Vrsaljko über die rechte Seite und der Außenverteidiger legt sofort in die Mitte der Box zu Mandžukić. Der ehemalige Wolfsburger hält etwas halbherzig die Innenseite rein und befördert den Ball so deutlich am Kasten von Akinfeev vorbei.

10 Kroatien findet zunehmend zu seinem Spiel. Russlands Drangphase zu Beginn ist mehr oder weniger vorüber, der Gastgeber steht jetzt fast durchgehend mit sieben bis acht Mann um den eigenen Sechzehner gestaffelt und lauert auf Konter. Die "Vatreni" sucht derweil nach der Lücke.

7 Nun meldet sich auch der Gast ein erstes Mal offensiv. Rebić will rechts im Sechzehner nach einer starken Balleroberung gegen Kudryashov die Kugel in den Fünfer von der Grundlinie aus legen, Akinfeev rettet jedoch zur Ecke. Der folgende Standard kommt auch alles andere als ungefährlich, Lovren köpft aber gut einen halben Meter über den Querbalken.

5 Dzyuba! Kroatien klärt am Fünfer einen Ball etwas schläfrig und setzt damit unfreiwillig den Ochsen Russlands in Szene. Der Stürmer hämmert den Ball direkt aus der Luft Richtung Kasten, Lovren blockt aber in höchster Not ab.

2 Beinahe die erste gute Chance für Russland! Dzyuba ist in der Mitte nicht vom Ball zu trennen und schickt Cheryshev in den Sechzehner. Der in Spanien aktive Profi kann sich aber nicht gegen seinen Bewacher Vrsaljko durchsetzen und verliert die Kugel am Ende ans Toraus. Abstoß für Subašić ist die logische Konsequenz.

1 Ab die Post! Taktisch starten beide Auswahlen in ihren gewohnten Grundordnungen, einem klassischen 4-2-3-1.

1 Spielbeginn

Selbstverständlich meldet das Olimpiyskiy stadion in Sochi an diesem Abend Ausverkauf an. Die knapp 50.000 Fans empfangen beide Mannschaften mehr als nur lautstark, die werden bei den Hymnen für ordentlich Gänsehaut sorgen. Nur noch wenige Augenblicke bis zum Start des letzten WM-Viertelfinales 2018!

Das Schiedsrichtergespann kommt an diesem Abend aus Brasilien. Sandro Ricci übernimmt dabei die Verantwortung, es ist für ihn der dritte Einsatz in diesem Sommer. Die Kroaten machten bereits gute Erfahrungen mit ihm, er pfiff ihren 2:0 Auftaktsieg über Nigeria. Emerson de Carvalho und Marcelo van Gasse stehen ihm auf den Außenbahnen zur Seite.

Schnapszahl bei den beiden Kapitänen! Sowohl Igor Akinfeev als auch Luka Modrić stehen vor ihrem 111. Einsatz im Nationalmannschaftsdress. Kurioser Zufall, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle für die beiden Führungsspieler.

Kurzer Blick in die Startaufstellungen. Stanislav Cherchesov wechselt auf nur einer Position. Offensiv-Maschine Denis Cheryshev darf mal wieder von Beginn an ran, Yuriy Zhirkov muss dafür auf die Bank. Bei seinem Gegenüber sieht dies ähnlich aus, auch Zlatko Dalić vertraut auf seine beste verfügbare Elf. Lediglich der Hoffenheimer Andrej Kramarić startet anstatt von Marcelo Brozović. Damit können sich die Fans ein weiteres Mal auf das Monster-Mittelfeld um Ivan Rakitić und Luka Modrić freuen.

Der Weg ins Viertelfinale war für beide Parteien kein Spaziergang. Sowohl Russland als auch Kroatien mussten bis ins Elfmeterschießen nachsitzen. Hüben wie drüben wurde am Ende der eigene Torhüter in erster Linie gefeiert. Moskaus ewiger Igor Akinfeev parierte zwei Elfmeter, sein Gegenüber Danijel Subašić von der AS Monaco hielt sogar drei.

Einen Traum lebt auch aktuell der Gegner, die Brust ist ähnlich breit bei der "Karo-Truppe". "Ich glaube, wir haben mehr Qualität, und wir werden diejenigen sein, die den Ton angeben," erklärt Eintracht Frankfurts Ante Rebić direkt die Rollenverteilung fürs anstehende Match. Sein Trainer Zlatko Dalić pflichtet ihm bei und sieht auch keinen großen Heimvorteil für die Russen: "Unsere Spieler spielen jede Woche in vollen Stadien. Außerdem suchen wir nicht nach irgendwelchen Ausreden. Wir wollen unser eigenes Spiel durchziehen."

Nach Spanien ist vor Kroatien, der Gastgeber will sein eigenes Märchen weiter schreiben. Während der Gruppenphase wurde Russland noch teils etwas belächelt: Saudi-Arabien und Ägypten waren gefühlt kein richtiger Maßstab und gegen Uruguay sah die Sbornaja bei der 0:3-Pleite nicht so wirklich gut aus. Mit dem Triumph über die Roja sorgten sie auf der ganzen Welt jedoch für weit offene Kinnladen. Nicht nur körperlich sondern auch psychisch sowie taktisch präsentierten sich die Russen in jener Begegnung auf ganz hohem Niveau. So soll es auch weitergehen: "Ich hoffe, dass die wichtigsten Spiele erst noch kommen," gibt sich Trainer Stanislav Cherchesov im Vorfeld euphorisch.