90 Fazit:

Das englische WM-Märchen geht weiter: Die Three Lions schlagen die Auswahl Schwedens im Viertelfinale mit 2:0 und stehen zum ersten Mal seit 28 Jahren in der Vorschlussrunde des FIFA-Turniers. 20 Minuten lang vermittelte dieses Match den Eindruck, eine lange Geduldsprobe für die Mannschaft von Gareth Southgate zu werden. Mit Maguires Kopfballtreffer nach einer halben Stunde wurde die Aufgabe für den Favoriten etwas angenehmer, wobei eine noch gelassenere Gemütslage zum Pausentee verpasst wurde, da drei gefährliche Strafraumszenen mit Beteiligung von Sterling in der Schlussphase der ersten Halbzeit nicht zum zweiten Treffer führten. Schweden kam daraufhin mit einer deutlicheren mutigeren Grundhaltung zurück auf den Rasen und hatte durch Berg schon in Minute 47 eine große Gelegenheit, den Spielstand zu egalisieren. Pickford präsentierte in dieser Szene jedoch eine ähnlich grandiose Parade wie bei den späteren Topchancen der Skandinavier, die Claesson (62.) und erneut Berg (72.) ungenutzt ließen. Zum Zeitpunkt dieser Gelegenheiten hatten die Three Lions bereits ihren zweiten Treffer nachgelegt: In Minute 59 verlängerte Alli eine Lingard-Flanke per Kopf in die Maschen. Die FA-Auswahl ist ihrer Favoritenrolle in der Endabrechnung zwar gerecht geworden, hat die zweite K.o.-Stufe aber auch deshalb überstanden, da sie in der Chancenverwertung effizienter waren als die Skandinavier und mit Pickford einen hervorragend aufgelegten Keeper in ihren Reihen hatten. Während die Engländer am Mittwoch um 20 Uhr im Moskauer Luzhniki gegen Russland oder Kroatien um den Endspieleinzug kämpfen, verabschiedet sich die Auswahl Schwedens mit der heutigen Niederlage in die Sommerpause und meldet sich am 6. September mit einem Testspiel in Österreich zurück. Einen schönen Abend!

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Sebastian Larsson (Schweden)

Bei Larssons langem Halten gegen Kane tritt der pure Frust der Skandinavier zutage.

90 Rashford ist Southgates letzter Joker. Sterling konnte heute zwar nicht selbst netzen, war aber ein wichtiger Baustein für den Erfolg, da er die gegnerische Abwehr häufig durcheinander wirbeln konnte.

90 Einwechslung bei England: Marcus Rashford

90 Auswechslung bei England: Raheem Sterling

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

300 Sekunden Nachschlag werden Englands Halbfinaleinzug nicht mehr verhindern.

90 ... Augustinsson will die Kugel in den rechten Winkel setzen. Seine Ausführung aus 18 Metern ist aber viel zu hoch angesetzt.

89 Maguire schubst Granqvist an der rechten Strafraumkante vor einem Luftduell. Die Schweden bekommen einen späten Freistoß in bester Lage zugesprochen...

87 Gelbe Karte für John Guidetti (Schweden)

Guidetti beschwert sich derart nachdrücklich beim Unparteiischen, dass er auch eine persönliche Strafe aufgebrummt bekommt. Bis auf diese Szene ist die Partie aber sehr fair; Referee Kuipers hat heute keine großen Probleme gehabt.

87 Gelbe Karte für Harry Maguire (England)

Maguire stoppt Guidetti mit einem Foul in der gegnerischen Hälfte, um einen schwedischen Konter zu verhindern. Für dieses taktische Vergehen kassiert er eine Gelbe Karte.

86 Henderson hat das Viertelfinale ohne weitere Verwarnung überstanden und ist damit in der Vorschlussrunde spielberechtigt. Mit Walker und Trippier sind noch zwei gelbgefährdete Akteure auf dem Rasen.

85 Einwechslung bei Schweden: Pontus Jansson

85 Auswechslung bei Schweden: Emil Krafth

85 Einwechslung bei England: Eric Dier

85 Auswechslung bei England: Jordan Henderson

84 Die vielen englischen Anhänger in Samara feiern bereits den ersten Halbfinaleinzug seit 1990. Den Schweden sind die Bemühungen nicht abzusprechen, noch einmal für Spannung zu sorgen. Ihnen scheinen aber so langsam die Kräfte auszugehen.

81 Nach einem kurzen Aufenthalt außerhalb des Feldes kann der Rechtsverteidiger schnell wieder mitwirken.

80 Krafth muss nach einem Zusammenprall mit Young auf dem Rasen behandelt werden.

78 Für den Schützen des zweiten Treffers ist der Arbeitstag vorzeitig beendet. Alli wird ab sofort durch Delph ersetzt.

77 Einwechslung bei England: Fabian Delph

77 Auswechslung bei England: Dele Alli

75 Obwohl die Three Lions mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die letzte Viertelstunde gehen, sollten sie sich noch nicht zu sicher fühlen. In offensiver Hinsicht zeigt Schweden nach dem Seitenwechsel seine beste Turnierleistung und hätte sich mit mindestens einem Treffer belohnen müssen.

72 Berg zwingt Pickford zur nächsten Glanztat! Guidetti startet im halblinken Offensivkorridor durch und spielt auf Höhe des Elfmeterpunkts nach innen. Dort wird Berg zwar eng von Maguire bewacht, kommt aus der Drehung aber trotzdem zum Abschluss. Pickford lenkt den zentralen Versuch mit den Fingerspitzen über den Querbalken.

69 Kann sich Schweden noch eine dritte Topchance erarbeiten und die endlich nutzen, um den Anschluss herzustellen? Die Blau-Gelben stellen nach der Pause unter Beweis, dass sie durchaus offensive Fähigkeiten haben. In Sachen Effizienz bleiben sie aber weit hinter England zurück.

66 Andersson reagiert mit einem Doppelwechsel auf die Notwendigkeit, in der restlichen Spielzeit mindestens zweimal zu treffen. Guidetti und Olsson ersetzen Toivonen und Forsberg.

65 Einwechslung bei Schweden: Martin Olsson

65 Auswechslung bei Schweden: Emil Forsberg

65 Einwechslung bei Schweden: John Guidetti

65 Auswechslung bei Schweden: Ola Toivonen

62 Claesson scheitert am erneut überragenden Pickford! Die Skandinavier tragen über den rechten Flügel ihren schönsten Angriff des Turniers vor. Nach Krafths Querpass von der rechten Strafraumlinie legt Berg mit der Hacke für den Russland-Legionär ab, der mit dem rechten Innenrist unten links einnetzen will. Pickford ist aber so schnell unten, dass er mit der rechten Hand parieren kann.

61 Nach einer guten Stunde spricht nichts mehr dafür, dass Schweden zum ersten Mal seit 1994 in die Vorschlussrunde einzieht. Die Andersson-Truppe ist sehr ordentlich in den zweiten Durchgang gestartet, wurde dann aber weit zurückgedrängt.

59 Tooor für England, 0:2 durch Dele Alli

Die Three Lions köpfen sich ganz nahe an das Halbfinale! Während einer Druckphase flankt Lingard nach Ablage von Trippier aus dem rechten Halbfeld butterweich vor die lange Ecke. Dort schraubt sich Alli ohne Bewacher hoch und befördert das Spielgerät mit der Stirn über Olsen hinweg in das Zentrum des Kastens.

58 ... Trippiers Ausführung ist für den zweiten Pfosten bestimmt, findet dort jedoch keinen Abnehmer in einem roten Jersey.

57 Lingard zieht aus halblinken 21 Metern mit dem rechten Spann ab. Sein Versuch wird abgefälscht, sorgt aber immerhin für einen Eckball von der rechten Fahne...

55 Maguire versetzt die Schweden in Angst und Schrecken! Der Schütze des bisher einzigen Tores legt nach einem Young-Freistoß zunächst per Kopf für Sterling ab, dessen Seitfallzieher am linken Fünfereck von Granqvist geblockt wird. Daraufhin kommt Maguire mit der Stirn ans Leder und nickt aus halbrechten sieben Metern in Richtung linker Ecke; die verfehlt er diesmal.

53 Die Skandinavier setzen nach dem Seitenwechsel offensive Akzente, die ein Comeback im Kampf um das Halbfinale wahrscheinlicher machen, als dies am Ende der ersten Halbzeit der Fall war. England lässt gerade die Ballkontrolle im Mittelfeld vermissen.

50 Weder Janne Andersson noch Gareth Southgate haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Schwedens Coach hat mit Guidetti, Durmaz und Thelin noch drei echte Angreifer in der Hinterhand.

47 90 Sekunden nach Wiederanpfiff hat Berg die Riesenchance zum Ausgleich! Infolge eines Einwurfs auf der linken Außenbahn flankt Augustinsson vor den langen Pfosten. Dort setzt sich der Ex-Hamburger im Luftduell mit Young durch und nickt aus sechs Metern wuchtig auf die halbhohe rechte Ecke. Pickford verhindert den Einschlag mit einer Glanztat.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in Samara! Eine knappe halbe Stunde lang durften die Schweden berechtigterweise darauf hoffen, zum fünften Mal in diesem Turnier ohne Gegentor in die Kabine zu kommen. Für 20 Minuten konnten die Engländer ihrer Stärken beraubt werden, bevor sie nach Kanes Fernschuss selbstbewusster auftraten. In der Schlusspase der ersten Halbzeit schrammten die Skandinavier nur knapp am 0:2 vorbei; bei einem Tor Rückstand sind die Gelb-Blauen noch im Rennen um das Weiterkommen, wenn sie sich im Vorwärtsgang deutlich steigern.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

England führt zur Pause des WM-Viertelfinals gegen Schweden mit 1:0. Nach einer ersten Viertelstunde, in der die Three Lions kaum Geschwindigkeit erzeugen konnten und deshalb keine Wege in den gegnerischen Strafraum fanden, setzte Kane mit einem Distanzschuss aus gut 20 zentralen Metern eine erste Duftmarke des Favoriten (20.), der nach acht Minuten einen saftigen Larsson-Versuch aus der zweiten Reihe zugelassen hatte. Dieser war zwar kein Startschuss für einen englischen Sturmlauf, stand aber trotzdem am Anfang einer Leistungssteigerung des Southgate-Teams. Nach einer halben Stunde schnappten sich die Engländer durch Maguire die Führung; der Abwehrmann traf nach einer Young-Ecke aus elf Metern per Kopf in die linke Ecke. Nach diesem achten englischen Standardtreffer bei dieser Weltmeisterschaft näherte sich die Partie wieder dem niedrigen Unterhaltungswert der Anfangsphase an; die FA-Auswahl war zunächst nicht dazu bereit, das zweite Tor mit aller Macht anzupeilen. Erst in den allerletzten Sekunden der ersten Halbzeit tauchten die Three Lions durch Sterling gleich dreimal gefährlich im gegnerischen Strafraum auf, konnten ihre Führung aber nicht verdoppeln. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

60 Sekunden werden im ersten Abschnitt nachgespielt.

45 Sterling hat die Chance auf das 2:0! Wieder ist es ein langer Ball, der den Partner von Kane frei vor Olsen auftauchen lässt. Englands Mann mit der zehn auf dem Rücken kann den Keeper auch umkurven, kommt dabei aber zu weit ab. Schließlich hat er wieder einen Abwehrmann vor sich und muss aus der Bedrängnis heraus abziehen. Das Leder fliegt knapp über den rechten Winkel.

43 Sterling ist am Elfmeterpunkt Adressat eines langen Trippier-Schlags. Nach einem ersten Kontakt kann der City-Akteur aber nich von Lindelöf gestellt werden.

41 Sterling wirft auf der linken Außenbahn den Turbo an und tankt sich im Sechzehner an die Grundlinie. Er will halbhoch an die Fünferkante flanken, doch Krafths Grätsche verhindert dieses Vorhaben; am Ende klärt Granqvist.

39 Das FA-Team hat nach dem Treffer einen Gang heruntergeschaltet, so dass die Skandinavier wieder etwas aufrücken können. Schweden ist auf dem Niveau seiner bisherigen Partien, hat es heute aber einfach mit einem effizienteren Gegner zu tun.

36 Henderson will einen aufspringenden Ball aus halbrechten 22 Metern per Volleyschuss in Richtung des gegnerischen Kastens befördern. Sein Versuch mit dem rechten Fuß ist wegen starker Rücklage aber viel zu hoch angesetzt und verfehlt das Ziel deutlich.

33 Das Southgate-Team nutzt ihren zweiten Abschluss für den enorm wichtigen Führungstreffer. Nachdem die Schweden in drei von vier Turnierpartien gegentorlos geblieben sind, werden sie heute irgendwann offensiver werden müssen. Für die Attraktivität dieser Partie kann dies nur von Vorteil sein.

30 Tooor für England, 0:1 durch Harry Maguire

Die Three Lions haben noch einen zweiten torgefährlichen Harry in ihren Reihen! Young flankt einen Eckstoß von der linken Fahne recht sanft auf den Elfmeterpunkt. Dort schraubt sich Maguire hoch und befördert die Kugel mit der Stirn in die linke Ecke.

29 Erstmals zittern die Blau-Gelben nach einer hohen Hereingabe. Youngs Flanke von der linken Außenbahn wird nämlich durch Trippier auf der rechten Sechzehnerseite scharf gemacht und kann daraufhin von Granqvist erst im dritten Anlauf geklärt werden.

27 Die Skandinavier sind in Sachen Ballbesitz zwar mittlerweile deutlich unterlegen, zeigen in der Defensive aber weiterhin ein vorzügliches Stellungsspiel. Da Englands Passspiel immer noch Luft nach oben hat, steht Torwart Olsen in dieser ersten halben Stunde nur ganz selten im Mittelpunkt.

24 Trippier sucht Kane! Lingard spielt von der halbrechten Sechzehnerkante steil auf den Tottenham-Akteur, der direkt flach vor den Kasten passt. Schwedens Keeper Olsen hat dies jedoch vorausgeahnt und wirft sich vor dem lauernden England-Kapitän auf das Leder.

23 Durch diese erste Gelegenheit scheint die FA-Auswahl an Sicherheit gewonnen zu haben, hält den Schwerpunkt des Geschehens nämlich jetzt tief in der gegnerischen Hälfte. England ist aller Voraussicht nach in diesem Match angekommen.

20 Kane mit der ersten englischen Annäherung! Sterling kann die Kugel im halbrechten Offensivkorridor behaupten und legt sich etwa fünf Meter vor dem Sechzehner für seinen Angriffskollegen ab. Der visiert mit dem rechten Innenrist die flache linke Ecke an und verfehlt diese nur knapp.

19 In Sachen Offensive strahlen die Skandinavier ähnlich wenig Gefahr aus wie die Three Lions. Der ein oder andere lange Ball wird nach vorne geschlagen, doch Englands Abwehrleute Maguire, Stones und Walker haben alles im Griff.

16 Die Anfangsphase verläuft ganz nach Janne Anderssons Geschmack. Sein Team nutzt bisher jede Gelegenheit, auf die Bremse zu treten und lässt die Stärken des Widersachers auch in allen anderen Bereichen noch gar nicht aufkommen.

13 Claesson aus der zweiten Reihe! Der Russland-Legionär bekommt aus zentralen 25 Metern keinen Druck von der englischen Abwehrlinie und probiert sich deshalb mit einem wuchtigen Rechtsschuss der Spann. Der segelt nur gut anderthalb Meter am linken Winkel vorbei.

11 Die Southgate-Truppe ist noch nicht wirklich in dieser Partie angekommen. Sie leistet sich im Mittelfeld den ein oder anderen unsauberen Pass und bringt im letzten Felddritel noch nichts Nennenswertes zustande.

8 Larsson schlägt einen ersten schwedischen Freistoß aus dem rechten Mittelfeld auf die linke Sechzehnerseite. Dort befindet sich Toivonen zwar in der Nähe des sich senkenden Balles, kommt aber letztlich nicht heran.

7 Ansonsten verhält sich der Außenseiter in der Arbeit gegen den Ball weitgehend so, wie es vorher erwartet worden ist. Er attackiert erst kurz vor der Mittellinie, lässt die Pässe zwischen den drei zentralen englischen Verteidigern zu.

4 Die Blau-Gelben stellen beim ersten Abstoß des Widersachers direkt die defensiven Passwege zu und zwingen Pickford zu einer langen Ausführung. Davon lassen sich die Three Lions allerdings nicht wirklich aus der Ruhe bringen.

3 Gareth Southgate hat weder Sperren noch Verletzungen zu beklagen und setzt daher auf die Startelf aus dem Achtelfinale gegen Kolumbien. Er setzt also weiterhin auf sein 3-1-4-2, in dem Henderson die zentrale Mittelfeldrolle einnimmt und in dem Kapitän Kane und Sterling die Doppelspitze bilden.

2 Janne Andersson hat im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen die Schweiz zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Mikale Lustig (Gelbsperre) und Gustav Svensson (Bank) beginnen Emil Krafth und Sebastian Larsson.

1 Auf geht's – WM-Match Nummer 59 ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Harry Kane gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Andreas Granqvist, so dass die Skandinavier anstoßen werden.

Die Hymnen werden abgespielt.

Es ist angerichtet: Die Mannschaften verlassen die Katakomben in Richtung Rasen. Beide Teams tragen ihre bekannten Farben: Die Schweden wollen in gelben Trikots und blauen Hosen erfolgreich sein; England präsentiert sich in roter Kleidung.

Regeltechnisch wird das Aufeinandertreffen zwischen den Eliteteams des SvFF und der FA von einem Unparteiischengespann aus dem niederländischen KNVB begleitet. Björn Kuipers, der seit 2005 in der heimischen Eredivisie pfeift und schon seit 2006 auf der FIFA-Liste steht, hat bei seiner zweiten WM bisher einen hervorragenden Eindruck vermittelt und dürfte bei einer guten Leistung im heutigen Match ein Kandidat für das Endspiel sein. Die Linienrichter heißen Sander van Roekel und Erwin Zeinstra; Vierter Offizieller ist der Spanier Antonio Mateu Lahoz.

"Wir sind als unerfahrenes und sehr junges Team in dieses Turnier gestartet. Wir waren uns bewusst, dass wir uns in einem Prozess der ständigen Verbesserung befinden und unsere eigene Geschichte schreiben wollen. Das ist schon jetzt gelungen. Natürlich sind unsere Ambitionen riesig, aber jetzt müssen wir erst einmal unsere Viertelfinalaufgabe lösen", warnt Gareth Southgate davor, zu weit voraus zu denken. Werden die Three Lions ihrer Favoritenrolle gerecht und knacken den schwedischen Abwehrriegel mindestens einmal?

England ist mit dem ersten WM-Viertelfinaleinzug seit 2006 zwar schon vor dem Anpfiff der Begegnung in Samara zurück in der Weltspitze, will nun aber natürlich den ganz großen Coup landen. Schon in der torreichen Gruppenphase war die Euphorie bei den Anhängern der Three Lions riesig; nach dem gewonnenen Elfmeterschießen glauben nun viele Engländer in der Heimat und vor Ort daran, dass die Weltmeisterschaft zum zweiten Mal nach 1966 in das "Mutterland des Fußballs" geholt werden kann.

Die englische Nationalmannschaft hat am Dienstagabend in Spartaks Heimspielstätte vor den Toren Moskaus eine sportliche Schallmauer durchbrochen, konnte sie doch im vierten Anlauf erstmals ein Elfmeterschießen bei einer Weltmeisterschaft für sich entscheiden. Die Three Lions hatten gegen Kolumbien zuvor Ruhe bewahrt, obwohl sie nach Kanes Führungstreffer (57., Strafstoß) erst spät in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleichstreffer kassiert hatten und in die Verlängerung gezwungen worden waren.

"Standardsituationen werden eine hohe Bedeutung haben. Meiner Meinung nach treffen wir in diesem Turnier erstmals auf eine Mannschaft, die sich hinsichtlich ruhender Bälle auf Augenhöhe mit uns befindet", geht Schwedens Übungsleiter Janne Andersson davon aus, dass dieses Viertelfinale nicht unbedingt aus dem laufenden Spiel heraus entschieden wird. Zudem kündigt er die gewohnte Vorgehensweise im 4-4-2 an: "Bei uns wird es taktisch keine Überraschungen geben, wir setzen auf unser bisheriges Erfolgskonzept."

Während die Mexikaner wegen dieses Ergebnisses auf Brasilien trafen und sich nicht unerwartet im Achtelfinale verabschiedeten, erarbeiteten sich die Skandinavier mit diesem Triumph mit der Schweiz einen Achtelfinalwidersacher, dessen Niveau nicht so weit über dem eigenen liegt. Dank einer weiteren komzentrierten Abwehrleistung und der nötigen Effizienz im Abschluss konnten die Eidgenossen nach einem erfolgreichen Forsberg-Rechtsschuss (66.) mit 1:0 geschlagen werden – der größte WM-Erfolg seit 24 Jahren.

Hinter den Russen sind die Schweden wohl die zweitgrößte Überraschung im Viertelfinale. Ihren Durchbruch bei dieser Weltmeisterschaft schafften sie zweifellos in der zweiten Halbzeit ihres drittes Gruppenmatches gegen die Mexikaner. Infolge des 1:0-Auftakterfolges gegen Südkorea und der späten 1:2-Niederlage gegen die DFB-Auswahl sicherten die Treffer von Augustinsson (50.) und Granqvist (62., Strafstoß) sowie ein gegnerisches Eigentor (74.) nämlich nicht nur den Einzug in die K.o.-Phase, sondern sorgten auch für den Gruppensieg.

Nachdem vor der gestrigen Austragung der ersten beiden Viertelfinalpaarungen noch eine Chance auf ein südamerikanisch-europäisches Gleichgewicht in der Vorschlussrunde bestanden hatte, steht nach den Siegen Frankreichs gegen Uruguay (2:0) und Belgiens gegen Brasilien (2:1) fest, dass die Top 4 der Weltmeisterschaft erstmals seit 2006 wieder ausschließlich aus UEFA-Nationen besteht. Heute werden in Samara und in Sochi die Teilnehmer des zweiten Halbfinals ermittelt; allen vier Bewerbern ist gemein, dass ihnen ein solch langes Turnier nicht unbedingt zugetraut worden war.