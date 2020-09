Brasilien: Die Seleção startet als klarer Favorit in ihr erstes WM-Spiel. Alles andere als der sechste WM-Titel wäre für die Mannschaft von Nationalcoach Tite eine Enttäuschung. Rechtzeitig zum WM-Auftakt sollte auch Superstar Neymar wieder topfit sein. Er soll helfen, die starke Defensivreihe der Schweizer zu überwinden.



Schweiz: Die Schweizer wollen dem großen Favoriten ein Bein stellen. Trainer Petkovic kann in Bestbesetzung antreten. Von den vielen Bundesligaprofis werden wohl nur drei in der Startformation stehen. Mut macht die Historie. Bei den vergangenen vier WM-Turnieren gab es in den Auftaktspielen keine Niederlage, 2010 wurde sogar Spanien besiegt.