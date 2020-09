England gewinnt Elfmeterkrimi

Gegen Schweden verwandelte Eric Dier den entscheidenden Schuss. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 0:0) gestanden. Nach dem nervenzehrenden Sieg gegen aggressive Kolumbianer, die ohne James Rodriguez von Bayern München antreten mussten, treffen die Three Lions nun am Samstag in Samara auf Schweden (16 Uhr MESZ/ARD).



England hatte bis in die Nachspielzeit der regulären Spielzeit wie der sichere Sieger ausgesehen. Dann kam der baumlange Yerry Mina im Strafraum zum Kopfball und glich aus (90.+3) - es war schon sein drittesTor im Turnier. In der Verlängerung waren die giftigen Kolumbianer zwischenzeitlich näher am Sieg.