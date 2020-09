WM ohne die USA - ein Problem für Fox

2014 waren die US-Fans noch voll dabei.

Und genau das ist das Problem von Fox Sports. Der TV-Sender hatte Kontrahent ESPN ausgestochen, sich für rund 200 Millionen Dollar die Übertragungsrechte gesichert - und somit anscheinend ein Schnäppchen gemacht. Denn bei der WM vor vier Jahren gab in den USA tatsächlich so etwas wie Fußballbegeisterung. Erstmals in der Geschichte des Landes trafen sich Menschen in den Großstädten zum Public Viewing. Bis zu 25 Millionen verfolgten die Spiele der von Jürgen Klinsmann trainierten US-Mannschaft. “I believe that we will win”, hallte es über Marktplätze, durch Parks und Häuserschluchten. Der Glaube an etwas Großes vereinte die Fans - und erreichte sogar jene, die sonst nicht viel mit diesem Sport anzufangen wissen.



Doch diesmal gibt es für die USA sportlich eben nichts zu gewinnen. Fox Sports muss diese WM aber trotzdem irgendwie vermarkten. Und da kam den Verantwortlichen eine Idee, die schon reichlich verzweifelt anmutet - und wie der berühmte Griff nach einem rettenden Strohhalm klingt. “Root for your roots”, lautet der Slogan, mit dem der Fernsehsender für die Weltmeisterschaft wirbt. Darin erfahren die Menschen, dass sie “durch ihre DNA mit dieser WM verbunden sind.”