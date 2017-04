VfB: Aufstieg und Ausgliederung

Groß ist nach wie vor das Misstrauen einiger in die Klubführung, an deren Spitze der ehemalige Sprecher des umstrittenen Bahnprojektes "Stuttgart 21“ Wolfgang Dietrich steht. Dietrich hielt sich zumindest öffentlich aus sportlichen Belangen heraus, drückte aber bei der geplanten Ausgliederung aufs Tempo. Viele Fans beklagen Dietrichs kompromissloses Vorgehen in Sachen Ausgliederung. Obwohl der Aufstieg noch nicht feststeht, drängt der VfB-Präsident auf eine Entscheidung am 1. Juni.