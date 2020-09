Tim Wiese: "Als wäre ich nie weg gewesen"

Tim Wiese bei seinem Wrestling-Debüt als "The Machine" 2016

Quelle: dpa

Die Grenzen zwischen Show und Sport vermischen sich bei Wiese nicht erst seit seinem Ausscheiden aus dem Profi-Fußball. Bei aller Klasse spielte er immer auch ein bisschen für die Galerie. Den Hang zu starken Posen lebte er nicht nur durch die Wahl der Autos, Outfits und Sprüche aus, sondern auch auf dem Platz.



Diese Neigung kulminierte auf dramatische Art und Weise, als Wiese sich im Achtelfinale der Champions League 2006 gegen Juventus Turin in der 88. Minute ohne Not mit dem Ball in der Hand nach vorne abrollen ließ und den Ball verlor. Den musste der Turiner Emerson nur noch ins Tor schieben. Werder schied aus und war seitdem nie mehr so nah am ganz großen Geld.