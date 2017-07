Geglättete Wogen

Vor zwei Wochen trainierte das Duo erstmals am zentralen Stützpunkt in Hamburg. "Das war ein guter Schritt in die richtige Richtung", sagte Borger. Wie wertvoll sie für den DVV sind, kann das noch relativ neue Team gleich in den Gruppenspielen zeigen – es wurde in einen Pool mit Ludwig/Walkenhorst und Glenzke/Großner gelost, so dass es gleich zu Beginn zu spannenden verbandsinternen Duellen kommt.



Denen sehen auch die Stars der Szene wieder optimistisch entgegen. Nachdem Laura Ludwig und Kira Walkenhorst über Monate mit Verletzungen zu kämpfen hatten, nähern sie sich jetzt wieder ihrer alten Form. „Das sieht wieder nach Beachvolleyball aus“, sagte Ludwig im ZDF-Interview.