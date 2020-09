Die Entscheidung des Freistaats Bayern, bis 19. April Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen zu untersagen, betrifft mindestens drei Heimspiele des FC Bayern München: Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am 18. April gegen den FC Chelsea fällt ebenso in den Zeitraum wie die Bundesliga-Partien gegen Eintracht Frankfurt (22. März) und Fortuna Düsseldorf (11. April). Sollte der deutsche Fußball-Rekordmeister in einem wahrscheinlichen Königsklassen-Viertelfinale am 7./8. April Heimrecht haben, wäre auch dieses Spiel betroffen.



Beim FC Augsburg sind drei Heimspiele betroffen. Am Sonntag steht die Partie gegen den VfL Wolfsburg vor leeren Rängen an, am 4. April finden das Heimspiel gegen den SC Paderborn und am 18. April gegen den 1. FC Köln ohne Zuschauer statt.