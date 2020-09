Die Zukunft des Fußballs: Fangesänge aus der Dose?

Aytekin war nicht der einzige, der keinen Spaß an diesem Abend hatte, an dem der Fußball all das nicht bot, was seine Magie ausmacht: Leidenschaft und Begeisterung. "Eine Erkenntnis ist, dass die Fußball-Bundesliga ohne Fans keinen Spaß macht", sagte FC Köln-Manager Horst Heldt.