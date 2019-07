Geldstrafen für Bundesligisten hoch wie nie

Das Gesamtergebnis überschritt nach Vergleichszahlen des Portals fußbballmafia.de erstmals die Dreimillionen-Grenze. Der Betrag ging allerdings nicht in voller Höhe an den DFB, da die Urteile teilweise die Möglichkeit boten, Teilbeträge im Gesamtumfang von gut 300.000 Euro für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen aufzuwenden.



Die eingenommenen Gelder müssen laut DFB aufgrund gesetzlicher Vorgaben in den Haushalt des Verbandes fließen. „DFB und DFL unterhalten aber eigene fußballnahe Stiftungen und unterstützen weitere Fußball-Stiftungen, an die regelmäßig Geldbeträge fließen, die die Einnahmen aus den Geldstrafen übersteigen“. Zu den aus dem DFB-Haushalt geförderten Stiftungen zählen die Egidius-Braun-, die DFL- und die Robert-Enke-Stiftung.