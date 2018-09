Rückkehr der technisch versierten Allrounder

Heimlich, still und leise hat sich sein Tätigkeitsbereich nach hinten verlagert, womit die beiden ehemaligen Vereinskollegen tatsächlich zu Konkurrenten um ein WM-Ticket 2018 werden könnten. Auch unter diesem Aspekt sind ihre Leistungen in den Länderspielen gegen England und vier Tage später gegen Frankreich in Köln zu bewerten. Gündogan gibt sich allerdings zuversichtlich, dass er die Russland-Reise mitmacht, wenn ihn nicht wieder eine Verletzung stoppt: „Dann bin ich sehr sicher, dass ich dabei sein werde.“



Götze sagte am Mittwoch: „Ich muss Leistung bringen, im Verein und in der Nationalmannschaft. Ich freue mich auf das, was kommt – und das Jahr 2018.“ Was er nicht aussprach, aber wohl dachte: was dann sommers hoffentlich mit einer WM-Teilnahme belohnt wird.