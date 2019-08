Ferrari-rote Startreihe in Spa

Charles Leclerc fuhr am Samstag in Spa-Francorchamps überlegen die Bestzeit und verdrängte seinen Teamkollegen Sebastian Vettel auf den zweiten Platz. Damit startet die Scuderia zum zweiten Mal in dieser Saison gemeinsam aus der ersten Startreihe. Für Leclerc war es die dritte Pole in dieser Saison.