Vettel startet mit Sieg in neue Saison

Vettel profitierte bei seinem Sieg auch von Hamiltons Boxen-Stopp. Der Brite steckte danach im Verkehr fest. Wenige Runden nach Hamilton fuhr der Deutsche in die Box und kam unmittelbar vor dem dreimaligen Weltmeister mit frischen Reifen auf die Strecke zurück. Es war das Sieg-Manöver des Rennens. Am Ende feierte Vettel einen ungefährdeten Sieg Down Under. Es war sein zweitern Australien-Triumph nach 2011. "Wir haben eigentlich auch alles richtig gemacht", meinte Hamilton, nachdem er Vettel gratuliert hatte: "So sind die Dinge manchmal."