Vettel siegt in Sao Paulo

Für Vettel war es der fünfte Saisonsieg in diesem Jahr. Seit Ende Juli und seinem Erfolg in Ungarn hatte der Hesse nicht mehr als Erster die Ziellinie überquert und zuletzt durch Pech und Pannen seine Titelchance im Duell mit Hamilton verspielt. So bleibt dem 30-Jährigen bis zum Saisonfinale Ende November in Abu Dhabi nur noch der Kampf um die Vize-WM gegen Bottas, auf den er nun 22 Punkte Vorsprung hat. Schon Rang acht in zwei Wochen reicht Vettel nun, um zumindest dieses Minimalziel zu erreichen. Nico Hülkenberg sicherte sich im Renault als Zehnter noch einen WM-Zähler. Pascal Wehrlein kam im unterlegenen Sauber als 14. erneut nicht in die Punkte.



"Ich bin sehr glücklich für alle im Team. Es waren harte Wochen für uns. Deswegen ist es besonders schön, hier beide Autos auf das Podium gebracht zu haben", sagte Vettel: "Es ist eine große Erleichterung da. Es war ein hartes Rennen, es gab keinen Platz für Fehler." Bottas erklärte geknickt: "Unser Ziel war, das Rennen zu gewinnen. Dass das nicht geklappt hat, ist enttäuschend."