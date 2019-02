„Mit der Wahl der Frauen-Elf ist der erste Jahrgang der Ruhmeshalle komplett. Die Hall of Fame würdigt die größten Legenden des deutschen Fußballs erstmals zentral an einem Ort. So entsteht eine dauerhafte Pilgerstätte für alle Fußballfans“, sagt Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums. Die Hall of Fame wird im April als begehbarer Raum und neues Ausstellungshighlight im nationalen Fußballmuseum in Dortmund eröffnet. Die feierliche Aufnahme der nun berufenen Frauen erfolgt im Sommer.