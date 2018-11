Das ist die "Hall of Fame" des deutschen Fußballs

Während es hier in Deutschland noch wenige dieser meist fiktiven Räume mit den bedeutendsten Athleten gibt, gehören sie in Amerika schon lange mit dazu. Die prägenden Spieler der National Football League (NFL) kann man beispielsweise in der "Pro Football Hall of Fame" finden. Sportler, Trainer und Funktionäre des American Football werden hier in einem Museum im Ort Canton des Bundesstaates Ohio für ihre Taten im beliebtesten Sport des Landes geehrt. Es geht dabei nicht ausschließlich um sportliche Leistungen. Auch soziale Aktivitäten neben dem Sport sollen gewürdigt werden.