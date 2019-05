HSV am Boden - Kühne tritt nach

Wolfs Mannschaft hatte am Sonntag mit der 1:4-Pleite beim SC Paderborn die letzte realistische Chance auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verspielt. "Ich habe das Erfordernis des Trainerwechsels mehrfach thematisiert. Die fehlende Handlungsbereitschaft der einschlägigen Gremien war aus meiner Sicht verhängnisvoll", betonte der Unternehmer, der 20,57 Prozent der Anteile an der HSV Fußball-AG hält. "Dass der Aufstieg nicht gelingen würde, war mir schon vor mehreren Wochen klar." Kühne forderte zugleich "den Aufbau einer gänzlich neuen Mannschaft. Nur ein Neuanfang mit vielen frischen, engagierten Spielern kann zu Aufbruchsstimmung und einer neuen Moral führen."