Hamilton staubt den Sieg ab

Doch dann wurde der 21-Jährige plötzlich langsamer. Verzweifelt fragte er am Funk: "Was ist denn hier los?" Erste Diagnose: Das Energie-Rückgewinnungssystem war kaputt, ihm fehlten daher rund 160 PS an Leistung.



So musste er am Ende sowohl Hamilton wie auch Bottas ziehen lassen. Dass er Platz drei retten konnte, hatte er einer Safety-Car-Phase kurz vor Schluss zu verdanken, nachdem Nico Hülkenberg seinen Renault hatte abstellen müssen.