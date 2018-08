Hamilton siegt in Budapest - Vettel Zweiter

Für Vettel und Ferrari ging in Ungarn eine schwarze Woche enttäuschend zu Ende: Am vergangenen Sonntag war der Hesse in Hockenheim in Führung liegend nach einem Fehler ausgeschieden, am vergangenen Mittwoch verstarb der langjährige Ferrari-Präsident Sergio Marchionne. Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hatte seine Fahrer vor dem Start noch klar im Nachteil gewähnt: "Ich weiß nicht, ob ich je so einen heißen Renntag erlebt habe. Ich bin eher pessimistisch." Bei Trockenheit hatte Mercedes am Freitag und Samstag erhebliche Probleme mit überhitzenden Hinterreifen, nur im Nassen war das Weltmeisterteam überlegen.



Tatsächlich war am Sonntag von neuerlichem Regen keine Spur. Die Sonne knallte den ganzen Tag auf den dunklen Asphalt des Hungarorings, die Strecke erhitzte sich auf über 50 Grad - Bedingungen wie geschaffen für Ferrari. Beim Start konnte die Scuderia aus dem Plus an Traktion und der stärkeren Motorleistung allerdings kein Kapital schlagen. Hamilton blieb vor Bottas, dahinter überholte der von vier gestartete Vettel in der zweiten Kurve zumindest seinen Teamkollegen Räikkönen.