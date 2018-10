Lewis Hamilton – fünfter Titel und noch viele Träume

Es ist viel mehr das Auftreten neben der Strecke, das Jet-Set-Leben, die permanente Präsenz in der Öffentlichkeit, die Neigung zur Selbstdarstellung und auch manchmal ein bisschen viel „Bling-Bling“, die gerade traditionellen Rennfans nicht immer gefällt. Aber für Hamilton ist diese zweite Seite, vor allem die Musik- und Modewelt mit all ihren Stars, sehr wichtig. Denn er will sich absolut nicht auf den Rennfahrer reduziert sehen: „Für mich gibt es viel mehr als nur zu fahren. Das Fahren ist zwar das, was ich am besten kann. Aber es ist innerlich kein großes Teil von mir – weil ich das Gefühl habe, viel mehr bieten zu können.“ In diesem Jahr hat er seine eigene Mode-Kollektion für Tommy Hilfinger auf den Markt gebracht, der er nicht nur seinen Namen gab, sondern in die er auch viel Zeit und Einsatz investierte, wirklich bei allem mit entschied – Hilfinger selbst tauchte in Mexiko auf der offiziellen Pressekonferenz als Gatecrasher und Gratulant auf.