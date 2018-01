Bester deutscher Werfer gegen Mazedonien war der Kieler Steffen Weinhold mit sieben Toren. Das deutsche Team nimmt zwei Punkte in die zweite Turnierphase mit. Gegner in der Hauptrunde sind am Freitag Außenseiter Tschechien, am Sonntag Olympiasieger Dänemark und am Mittwoch Ex-Weltmeister Spanien, die ebenfalls alle zwei Punkte auf dem Konto haben.