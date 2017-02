Prokop wird neuer Handball-Bundestrainer

Dem Deutschen Handballbund (DHB) war seine Kompetenz nicht entgangen. Er galt sofort als Wunschkandidat Nummer eins, nachdem Erfolgscoach Dagur Sigurdsson seinen Abschied angekündigt hatte. «Leipzig ist eine Herzensangelegenheit. So eine Zusammenarbeit wie mit Karsten Günther habe ich so noch nicht kennengelernt», sagte Prokop noch vor dem All Star Game in einem Interview mit der «Leipziger Volkszeitung».