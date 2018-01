Speziell die Atmosphäre dürfte sich dann deutlich unterscheiden, sie wird sich einer EM als absolut würdig erweisen. Während sich beim deutschen Spiel gegen Montenegro noch kaum mehr als 3000 Fans in der riesigen Arena in Zagreb verloren, verwandelten die slowenischen und mazedonischen Fans die Halle danach in einen Hexenkessel.



Das Publikum wird ein Faktor sein, weil es auch die Schiedsrichter beeindrucken kann. Darauf müsse man sich einstellen, meinte Keeper Andreas Wolff. Andererseits hat sich Slowenien in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem Lieblingsgegner der deutschen Nationalmannschaft entwickelt.