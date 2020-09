Cervar freilich hätte gute Gründe, seine vier wichtigsten Rückraumspieler Domagoj Duvnjak, Luka Cindric, Igor Karacic und Luka Stepancic auch in der Neuauflage des WM-Finals von 2005 zu schonen. Denn der Leistungsabfall hin zur zweiten Garde im Rückraum ist viel krasser als bei den Spaniern. Cervar dürfte jedenfalls länger darüber nachdenken, ob er den Siegeslauf opfert, um dann in Stockholm mit einem ausgeruhten Spitzenquartett aufzulaufen.



Ribera kritisierte derweil, dass der Reiseweg für die Halbfinalisten aus Wien deutlich beschwerlicher sei als der aus Malmö. "So wird aus einem Vorbereitungstag ein Reisetag", so Ribera. "Das stellt für uns ein Problem dar."