Veränderte Vorzeichen

Hat den THW verlassen: Andreas Wolff

Quelle: dpa

Der Tscheche sagt, er gehe seine Aufgabe mit Demut an. Zwar hat er öffentlich erklärt, mit dem THW Kiel in allen Wettbewerben "um das Maximale" zu spielen. Und doch schob er die Bürde des Meisterschaftsfavoriten beiseite, die der SG-Coach Machulla wie viele anderen Kollegen bei den "Zebras" sehen. Es sei unpassend, sich selbst zum Favoriten auszurufen, wenn man diesen Titel vier Jahre lang nicht gewonnen habe, so Jicha. Er sieht seine vorrangige Aufgabe darin, dem Rekordmeister wieder jene Aura des Siegers zu verleihen, mit der dieser Klub über Jahre hinweg schon viele Spiele vor Anpfiff gewonnen hatte. Ein Vorteil liegt beim THW Kiel freilich darin, dass das Personal sich kaum verändert hat. Mit Torwart Andreas Wolff (nach Kielce) hat nur ein Leistungsträger den Verein verlassen, ihn ersetzt Dario Quenstedt (aus Magdeburg).



SG-Trainer Machulla hingegen hat den Verlust zweier großer Persönlichkeiten zu beklagen. So muss er den großen Schweden Tobias Karlsson (Karriereende) ersetzen, der als bester Abwehrspieler der Welt eingestuft wurde. Auch wechselte mit Rasmus Lauge Schmidt der Schlüsselspieler im Angriff gen Veszprém, wo der dänische Weltmeister laut Insidern mehr als das Dreifache als in Flensburg verdienen soll (rund 30.000 Euro netto monatlich). Für den Angriff mache er sich weniger Sorgen, sagte Machulla zwar, er lege den Fokus mehr auf die Defensive. Aber es war in den besten letzten Spielzeiten meistens Lauge, der in den kritischen Situationen die größte Verantwortung übernommen hatte.