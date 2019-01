Bronze verloren, Zuversicht gewonnen

Es gab kein Team, das wir nicht hätten schlagen können. Axel Kromer

Der Trainer der DHB-Auswahl zog es stattdessen vor, in seiner Bilanz die positiven Aspekte der zurückliegenden WM herauszukehren. „Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft“, sagte der 40-Jährige. Man habe dem deutschen Handball viele neue Fans erschließen können, die Stimmung in den Arenen sei großartig gewesen, und mit dem Einzug in das Halbfinale habe man auch das sportliche Ziel erreicht. Kurzum, es habe „alles gestimmt, bis auf das Endergebnis“.



Auch Axel Kromer zog ein positives Fazit. „Wir sind zurück in der Weltspitze“, sagte der DHB-Vorstand Sport. „Es gab kein Team, das wir nicht hätten schlagen können. Die Mannschaft hat einen tollen Schritt nach vorn gemacht.“ Auch die Profis sehen das so. „Wir sind in den letzten zweieinhalb Wochen als Mannschaft zusammengewachsen und sind auf einem guten Weg“, meinte Wiencek.