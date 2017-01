DHB-Team steht im Achtelfinale

In den beiden noch ausstehenden Vorrundenspielen am Mittwoch gegen Weißrussland und am Freitag (beide 17.45 Uhr/handball.dkb.de) gegen das punktgleiche Kroatien geht es für den Olympia-Dritten darum, die Tabellenführung in der Gruppe C zu zementieren und sich die beste Ausgangsposition für die am Wochenende beginnende K.o.-Phase zu verschaffen. "Wir haben große Ziele, die wollen wir erreichen. Es ist schön, dass wir den ersten Schritt gemacht haben. Jetzt wollen wir die anderen beiden Spiele auch noch gewinnen. Wir fühlen uns alle gut", sagte Steffen Fäth, der mit sechs Toren bei sechs Versuchen bester Werfer der DHB-Auswahl in Rouen war.