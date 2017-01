DHB-Team schlägt auch Weißrussen

Holger Glandorf nachnominiert Quelle: imago

Der WM-Siebte erwischte aber vor 4000 Zuschauern in der Kindarena einen glänzenden Start in den zweiten Durchgang. Patrick Groetzki erzielte drei Treffer zum 19:16 (34.) in Folge, dem Rechtsaußen des deutschen Meisters Rhein-Neckar Löwen gelang auch das 4000. WM-Tor einer DHB-Auswahl.



Im Tor zeigte Silvio Heinevetter, der Wolff in der 23. Minute abgelöst hatte, einige starke Paraden. So setzte sich der Favorit, der wieder auf Paul Drux (Sprunggelenkprobleme) zurückgreifen konnte, auf 24:18 (41.) ab. Der deutsche Erfolg geriet trotz einer kleineren Schwächeperiode auch in der Schlussphase nicht mehr in Gefahr. Jetzt steht der Härtetest gegen Kroatien an