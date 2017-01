Die Vorrunde wird in vier Gruppen à sechs Mannschaften gespielt; die einzelnen Gruppen spielen in der AccorHotels Arena, in der Arènes de Metz, in der Exponantes Hall XXL und in der Kindarena.



Im Gegensatz zu den vorangegangenen Turnieren wird diesmal keine Zwischenrunde gespielt. Anstattdessen steigen die Mannschaften gleich in die K.o.-Runde ein. Von den vier Gruppen qualifizieren sich der besten vier Teams fürs Achtelfinale.



