In der Startformation vor 5582 Zuschauern in der ausverkauften Kindarena in Rouen stand das Duo allerdings nicht. Dafür glänzten auf ihren Positionen andere Spieler. In der Abwehr war der Mittelblock um Finn Lemke und Wiencek kaum zu überwinden, im rechten Rückraum war Häfner in der Anfangsphase eine Klasse für sich. Dem Hannoveraner gelangen die ersten vier Treffer seiner Mannschaft. Im Duell der ehemaligen Weltmeister verzweifelten die Kroaten um den Kieler Spielmacher Domagoj Duvnjak an der deutschen 6:0-Deckung und dem bärenstarken Wolff, der schon in der ersten Halbzeit 44 Prozent aller kroatischen Würfe parierte.