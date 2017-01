Handball-WM: Liveticker und Ergebnisse

Die Vorrunde beginnt am 11. Januar 2017 mit dem Eröffnungsspiel Frankreich gegen Brasilien in der AccorHotels Arena in Paris. Für die restlichen 22 Teams beginnt das Turnier einen Tag später. Die Vorrunde wird in vier Gruppen à sechs Mannschaften gespielt; die einzelnen Gruppen spielen in der AccorHotels Arena, in der Arènes de Metz, in der Exponantes Hall XXL und in der Kindarena.



