Serbien gegen Brasilien: Bogdan Radivojevic in Aktion

Quelle: imago

Doch dann löste sich der Knoten endlich. Insbesondere die Flügelspieler Nemanja Ilic und Vukasin Vorkapic trafen in Serie, so dass am Ende noch ein 31:29-Sieg heraussprang. „Ich freue mich so für die Jungs“, sagte Perunicic danach. Und so haben die Serben vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Gastgeber Deutschland am Donnerstag (18 Uhr/ARD), mit 3:5-Punkten immerhin noch eine kleine Chance auf den Einzug in die Hauptrunde: Dafür wären neben einem serbischen Sieg allerdings auch Niederlagen von Brasilien (gegen Korea) und Russland (gegen Frankreich) nötig.