Die Spanier waren uns in allen Bereichen überlegen. Christian Prokop

"Wir kommen schlampig in das Spiel, obwohl wir sehr gut vorbereitet waren", sagte Prokop in der ARD: "Aber die Spanier waren uns in allen Bereichen überlegen. Wir haben in der Abwehr inklusive Torhüter nicht das gezeigt, was man in so einem Spiel braucht." Im Hinblick auf das Spiel gegen Lettland ist Prokop dennoch zuversichtlich: "Sie sind sehr gut und haben auch ihre Starspieler, aber ich bin sicher, wenn wir unsere Leistung abliefern, werden wir unser Ziel Hauptrunde in Wien auf jeden Fall erreichen."