Kroatien mit Erste-Sahne-Rückraum

Domagoj Duvnjak (m./Kroatien) in Aktion gegen die Serben Mijajlo Marsenic (r.) und Miljan Pusica.

Quelle: Valdrin Xhemaj/epa

Der alte Fuchs Domagoj Duvnjak, 31, hatte sich nicht täuschen lassen. Ja, er habe gelesen, dass die Deutschen in der Vorrunde nicht allzu gut gespielt hätten. "Aber das hat doch gar nichts zu bedeuten, die Hauptrunde beginnt doch erst", hatte der Leader der kroatischen Handball-Nationalmannschaft gesagt. Deutschland sei ein "Weltklasseteam". In dem Duell am Samstagabend in der Wiener Stadthalle (ZDF live) werde "die Tagesform" entscheiden.