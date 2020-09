Aber dann gibt es jene rätselhafte Nervosität, mit der Gensheimer in wichtigen Spielen zu kämpfen hat. So verlor er seine Souveränität, als es im entscheidenden Spiel um die Deutsche Meisterschaft 2015 in Gummersbach um jedes Tor ging; auch im Champions League-Finale 2017 mit Paris St. Germain war seine Leistung mäßig. Und dann gibt es noch jene provokante These, die nicht zu überprüfen ist: Dass die DHB-Auswahl den EM-Titel 2016 mit Gensheimer nicht gewonnen hätte, weil er womöglich den entscheidenden Ball, den sein Stellvertreter Rune Dahmke (Kiel) im Halbfinale gegen Norwegen traf, nicht verwertet hätte.