Auftakt mit einigen Fragezeichen

Christian Prokop bekam von dem Gejohle seiner Akteure beim Fußballspiel Jung gegen Alt nicht viel mit. Der Bundestrainer hockte am Spielfeldrand und tüftelte während des Trainings in der Spektrum-Arena im norwegischen Trondheim zunächst an der Taktik für den deutschen EM-Auftakt gegen Turnier-Neuling Niederlande am Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF).



"Wir sind der Favorit, das ist kein Geheimnis", sagte Prokop später im Teamhotel: "Wenn wir unsere Leistung abrufen, dann haben wir gute Chancen das Spiel zu gewinnen. Darum geht es."