Zudem bekam Katharina Filter keine Hand mehr an den Ball, für sie rückte Sarah Wachter zwischen die Pfosten. Immer wieder scheiterten die Gaugisch-Schützlinge an Yara Ten Holte im Tor der Niederländerinnen, die in der ersten Halbzeit mit zehn Paraden überragte. So ging es mit einem knappen Rückstand in die Pause.