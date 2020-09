Handball-EM 2020 in Schweden, Österreich und Norwegen

Es gibt sechs Vorrundengruppen mit je vier Mannschaften. Die einzelnen Gruppen spielen in Graz, Wien, Trondheim, Malmö und Göteborg. Die Gruppensieger und die Zweitplatzierten der sechs Gruppen qualfizieren sich für die Hauptrunde. Dabei nehmen sie die Punkte aus der Vorrunde mit, die sie gegen ein ebenfalls weitergekommenes Team erzielt haben.



Die Gruppensieger und Gruppenzweiten der Hauptrunde ziehen in das Halbfinale ein. Das Finale findet am 26. Januar 2020 in Stockholm statt. In der Finalrunde werden die Spiele in Stockholm ausgetragen.