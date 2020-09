Aus der deutschen Hauptrundengruppe I hatten sich ebenfalls vorzeitig Kroatien und Spanien für die Runde der besten vier Teams qualifiziert. Nach einer Aufholjagd trennten sich die Kroaten von den Spaniern in Wien 22:22 (11:12), wodurch die beiden Mitfavoriten im Turnier weiter ungeschlagen bleiben.

Beide Halbfinals gibt's am Freitag, 24. Januar, im zdfsport.de-Livestream:



17:55 Uhr Norwegen - Kroatien (Anwurf 18:00 Uhr)

20:25 Uhr Spanien - Slowenien (Anwurf 20:30 Uhr)



Auch das Spiel um Platz drei am Samstag, 25. Januar, wird ab 18:25 Uhr im Livestream bei zdfsport.de übertragen (Anwurf 18:30 Uhr), das Finale am Sonntag, 26. Januar, 16:30 Uhr, in der ARD/sportschau.de.