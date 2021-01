Im dritten Spiel der Vorrunde der Handball-WM trifft Deutschland in Giza/Ägypten auf Ungarn.



Übertragung aus der 6th of October Sports Hall in Giza/Ägypten

Reporter: Christoph Hamm, Markus Baur

Moderation: Yorck Polus

Experte: Sören Christophersen