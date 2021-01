Die Vorrunde wird in acht Gruppen à vier Mannschaften gespielt.



Nach der Vorrunde erreichen die ersten drei Teams jeder Gruppe die Hauptrunde, die in vier Sechsergruppen ausgetragen wird. Die Teams nehmen die Vorrundenergebnisse gegen die anderen Hauptrundenteilnehmer aus der eigenen Gruppe mit.



Die jeweils besten zwei der Hauptrundengruppen erreichen das Viertelfinale. Von dort an geht es im K.o.-Modus weiter.