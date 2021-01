Frankreich hat bei der Handball-WM in Ägypten seine weiße Weste gewahrt und einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Das Team erkämpfte sich ein 28:26 (16:14) gegen Island und zog mit acht Punkten an Portugal vorbei.

