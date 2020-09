Wir sind am Ende mit einem blauen Auge davongekommen. Julius Kühn

Lediglich der gut aufgelegte Julius Kühn wusste in Trondheim mit acht Toren zu überzeugen. Nach der 26:33-Pleite gegen Titelverteidiger Spanien geht das Team von Bundestrainer Christian Prokop dennoch mit 0:2 Punkten in die Hauptrunde, wo es zum Auftakt am Donnerstag in Wien zum Duell mit Weißrussland kommt. Zwei Tage später steht gegen Kroatien das nächste Schlüsselspiel im Kampf um den Einzug ins Halbfinale an. Die anderen beiden Hauptrundengegner werden erst am Dienstag ermittelt.



"Wir sind am Ende mit einem blauen Auge davongekommen", sagte Kühn beim ZDF: "Aber auch so ein Spiel muss man erstmal gewinnen, letztlich konnten wir das Ding dann doch noch nach Hause schaukeln."