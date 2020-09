Doch der Weltmeister von 2003 und Olympiasieger von 2004 bewies erneut sein großes Kämpferherz. Das Team von Trainerfuchs Lino Cervar, der damals schon an der Seitenlinie stand, war Mitte der zweiten Halbzeit beim 15:16 wieder dran und ging sechs Minuten vor Schluss in Führung. Doch in der Schlussphase schlugen die Spanier zurück. Als die Uhr unaufhaltsam die letzten Sekunden runtertickte, lagen sich die Spanier auf dem Spielfeld freudetrunken in den Armen. "Wir sind in Tokio, Tokio war unser großes Ziel", sagte Gedeon Guardiola, Kreisläufer des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen mit Blick auf Olympia.